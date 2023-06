On vastustettava huonoa arkkitehtuuria ja perheasuntojen liian pieniä pinta-aloja.

Me herttoniemeläiset olemme kymmenen vuotta seuranneet täydennysrakentamissuunnittelua. Eri versioita on esitetty, hyviä ja huonoja.

On selvää, että uudet asuintalot on pystytettävä olemassa olevan infran välittömään yhteyteen. Muun muassa viemäri- ja kaukolämpöverkosto, koulut, liikenneyhteydet ja palvelut ratkaisevat sen, minne kannattaa rakentaa. Valitettavasti muistot ja tunteiden purkaukset sotkevat järjellisen ajattelun tyyliin ”tuolle tontille ei saa rakentaa, koska lapsena ulkoilutin siellä koiraani”.

Moni on ehdottanut Viikin peltojen kaavoittamista, jotta omat ikkunanäkymät eivät huonone. Tällaiset ehdotukset johtavat siihen, etteivät kaupungin suunnittelijat ota kritiikkiämme vakavasti.

” Kategorinen kieltäminen ei ole ratkaisu.

Itse asun kauniin puiston vieressä, jonka reunamille kaavaillaan uusia rakennuksia. On huomioitava, että 1950-luvulla alueen silloiset asukkaat vastustivat taloamme, koska viheraluetta pienennettiin. Jos nykyisillä asukkailla olisi veto-oikeus, minnekään ei rakennettaisi mitään. Kategorinen kieltäminen ei ole ratkaisu. Herttoniemeen ehdotettu kaava on mielestäni huomioinut puistojen ja leikkipaikkojen säilymisen. Jotain toki menetetään.

On vastustettava huonoa arkkitehtuuria ja perheasuntojen liian pieniä pinta-aloja. Esimerkiksi Hiihtäjäntien uudet talot sopivat erinomaisen hyvin 1950-luvun maisemaan. Lähellä on puolestaan rakennus, joka on halvan rakentamisen irvikuva.

Uusien asuintalojen jälkeen Herttoniemi on liitettävä kunnallisen asukaspysäköintiin. Tällä hetkellä katuja käytetään ulkopuolisten autojen pitkäaikaissäilytykseen. Ne kuitenkin tarvitaan herttoniemeläisten arkipysäköintiin.

Tom Siljamäki

Helsinki

