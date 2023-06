Verkkojen nopeus ja kattavuus virittää uuden luokan intiimin suhteen ihmisen ja teknologian välille.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) ja asiantuntijat kannustivat (HS Mielipide 5.6.) panostamaan 6g:n kehittämiseen. Tämä on loistava mahdollisuus Suomelle, kun siihen on Nokian ja tutkimuspanostusten ansioista valmistauduttu hyvissä ajoin.

Kirjoittajat mainitsivat 6g:n mahdollistamat tutut, tosin kovin latteat tulevaisuuskuvat, kuten hologrammiset tapaamiset, reaaliaikaisen älyliikenteen sekä terveyttä mittaavat hoivapalvelut ja teollisuuden superautomaation. Epäilemättä nämä hyötyvät 6g:n nopeudesta ja kattavuudesta, ja ne on jo nähty Nokian ja Lippulaivahankkeen ja myös kilpailijoiden materiaaleissa. Tiedämme kuitenkin hyvin, että ne eivät onnistu pelkän teknologian avulla. Niissä piilee tuttu ongelma.

Missä on ihminen? Verkkojen nopeus ja kattavuus virittää uuden luokan intiimin suhteen ihmisen ja teknologian välille, kun jokainen neliömetri tavallisen kaupunkilaisen elämässä sisältää jopa kymmeniä älykkäitä laite- ja järjestelmäyhteyksiä. Mitään tällaista ei ole aiemmin koettu, ja se koskee ihmisten arkea, työtä ja vapaa-aikaa. Ihmisten elämästä ja käyttäytymisestä kerättävän datan määrä kasvaa huimasti samalla, kun se tarkentuu ja monipuolistuu. Tämä on väistämätön kehitys, sillä mikään verkko ei voi meitä palvella ilman ihmisdataa. Niinpä tätä on osattava hallita kestävästi, mutta nyt ei ole olemassa mitään tähän tarkoitukseen sopivaa yhtenäistä mallia.

Verkot eivät kehity umpiossa. Tekoälyn kielimallien rynnistys on muutamassa kuukaudessa synnyttänyt maailmanlaajuisen tekoälypelon, ja voidaan jo puhua globaalista neuroosista. 6g voimistaa tekoälyn käyttöönottoa ja sen inhimillisiä ja sosiaalisia seuraamuksia. Edessä on tienhaara, jonka kumpaakin haaraa täytyy edetä samaan aikaan: tarvitaan inhimillisesti kestäviä ratkaisuja mutta myös uusia mahdollisuuksia edistää ihmisten elämänlaatua, tasa-arvoa sekä mielen ja ruumiin hyvinvointia. Verkot, mittausjärjestelmät ja lohkoketju auttavat seuraamaan ympäristön tilaa ja siihen kohdistuvia vaikutuksia.

Tarvitaan innovatiivista yhteistyötä tutkimuksessa ja kehitystyössä, ja kun se osataan tehdä muita paremmin, voi syntyä maailmanluokan liiketoimintaa. Kilpailijamme eivät vielä ole meitä edellä.

Göte Nyman

professori, Helsinki

