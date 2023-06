Viini on pohjimmiltaan maataloustuote.

Viime aikoina viinikeskustelu on pyörinyt sen ympärillä, missä viiniä saa myydä tai miten sitä verotetaan. Liian usein keskustelussa unohdetaan, että viini on suurimmaksi osaksi kulttuuria eri muodoissaan. Se on osa ihmiskunnan historiaa. Mietitään vaikka sitä, mitä Jeesus teki vedelle.

Viinistä 85 prosenttia on vettä, loput rypälemehua. Sekin unohdetaan liian usein, että viini on pohjimmiltaan maataloustuote. On hyvä, että tuodaan esille, että viinissä on myös alkoholia ja että sillä voi olla kielteisiä vaikutuksia terveydelle, jos viiniä nautitaan liikaa. Samalla olisi kuitenkin oikeudenmukaista tuoda esille myös nämä muut faktat. Se edistäisi välttämään yhteiskunnassa ideologista vastakkainasettelua, joka ei palvele ketään.

Petri Viglione

yrittäjä, Helsinki

