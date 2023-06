Suomen Kuvalehdessä tutkimuspäällikkö Sami Borg varoittaa, että mielipidekyselyjen edustavuuteen eli ulkoiseen luotettavuuteen liittyy kasvavia ongelmia.

”Internetin aktiivikäytön myötä kansalaiset törmäävät aiempaan verrattuna moninkertaisesti palaute- ja vastauspyyntöihin. Pyyntötulvassa ihmisiä on entistä vaikeampaa saada vastaamaan kyselyihin, jotka tuottavat yhteiskunnallisesti merkittävää tilanne- ja seurantatietoa.”

”Yleistyvä vastaamishaluttomuus näkyy laskevina vastausprosentteina eli siinä, kuinka suuri osuus otosten tavoitelluista vastaajista suostuu vastaajaksi.”

”Opiskeluaikanani 1980-luvulla valtakunnallisten otoskyselyjen hyvä tai tyydyttävä vastausprosentti oli noin 60–80 prosenttia. Nykyisin ollaan tyytyväisiä puolta pienempiin osuuksiin.”

”Otospohjaisten mielipidekyselyjen vastausprosenttien merkittävä lasku johtaa väistämättä siihen, että julkiseen keskusteluun ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon välittyy jollakin tavalla epäedustava kuva kansalaismielipiteestä.”

”Nopeaan muutokseen on jo ollut pakko reagoida monin tavoin. Vastaajien rekrytointiin on kiinnitetty huomiota paljon enemmän kuin ennen. Vastaaminen on pyritty tekemään niin helpoksi kuin mahdollista. – – Lomakkeita ja haastatteluaikoja on myös lyhennetty, ja käyttöön on otettu vastauspalkkioita.”

”Kyselyjen lyheneminen ja kyselyjen määrän kasvu saattavat johtaa tulosten ja yhteiskunnallisen keskustelun pinnallistumiseen.”

Demokraatin toimittaja Simo Alastalo ruotii median Säätytalon hallitusneuvotteluista välittämiä ”porrasinfoja”, joissa hallitusneuvottelijat ja etenkin hallituksenmuodostaja Petteri Orpo (kok) kertovat neuvottelujen kulusta.

”Asiat ovat olleet vaikeita, mutta päälinjoista on päästy sopuun ja yhteinen tahto ratkaisujen hakemiseksi Suomen ongelmiin on ollut vahva. Toisin sanoen Orpo ei ole runsaan kuukauden kestäneissä suorissa lähetyksissä sanonut sanaakaan siitä, mitä Säätytalolla on sovittu.”

”Jos olisin Petteri Orpo, huolestuisin poliittisesta julkikuvastani, jota leimaavat enenevässä määrin nyt jo tuntikausien mittaiset tarkoituksettomat puheenvuorot.”

”Lehdet kaivavat omia tietojaan ja kysyvät juttuihinsa kommentteja. Ei ole Orpon ongelma pohtia sitä, miksi hän on tavoitettavissa. Ei hän voi luopua infoista, vaikka uutta kerrottavaa ei ole.”

”Näennäinen läpinäkyvyys jatkuvine suorine lähetyksineen voi silti olla myös sumuverho. Syntyy vaikutelma, että asioista kerrotaan, vaikka niin ei tapahdu.”