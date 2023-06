Nuoreltamme vietiin kotoa 200 euron arvoiset kengät.

Vanhemmat, kiinnittäkää huomiota uusiin kalliisiin merkkivaatteisiin tai kenkiin, jos sellaiset ilmestyvät kotiinne ja tiedätte, että nuorella ei ole sellaisia normaalisti varaa hankkia. Kysykää lapseltanne, mistä vaatteet tai kengät on hankittu.

Meillä kävi viime viikonloppuna kylässä muutama nuoren kaveri, mitkään bileet eivät olleet kyseessä. Noin tunnin vierailun päätteeksi hävisivät nuoren omilla palkkarahoilla hankkimat yli 200 euron arvoiset Air Jordanit. On käsittämätöntä, että myös kavereilta varastetaan, vaikka tässä tapauksessa varas tiesi joutuvansa epäillyksi, kun vaihtoehtoja oli vain muutama. Kun epäillyille tekijöille kerrottiin rikosilmoituksen tekemisestä, yksi nuorista totesi, ettei siitä hänelle mitään seuraa.

On surullista ja huolestuttavaa, kuinka jatkuvasti uutisoidaan nuorten tekemistä varkauksista ja ryöstöistä. Usein ne tapahtuvat keskellä päivää julkisissa paikoissa niin, etteivät aikuiset millään lailla puutu tilanteisiin, vaikka he näkevät, että jotain epätavallista on tekeillä.

Huolestunut äiti

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

