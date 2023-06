Inflaatio on näivettänyt köyhien ruoka-apua

Ruoka-avuissa jaetaan niukkuutta.

Hävikki- ja ylijäämäruoan määrä on vähentynyt.

Ruoka-apupisteissä jaetaan nykyään yhä enemmän niukkuutta. Hävikki- ja ylijäämäruoan jakelijat ovat joutuneet vähentämään jakokertoja, ja usein ruoka loppuu kesken. Kesäkuun alussa julkaistiin Ruoka-apu.fi:n ja Suomen Punaisen Ristin raportti, jonka mukaan suurin osa kyselyyn vastanneista ruoka-aputoimijasta (71 prosenttia) kertoi hävikki- ja ylijäämäruoan vähentyneen.

Inflaation tuoma ruoan ja muiden hintojen nousu on vaikuttanut siihen, että ruoka-avun tarve on merkittävästi kasvanut. EU-kuivaruokaa ei ole ollut saatavana yli puoleentoista vuoteen, ja jakelun tilalle suunniteltu maksukorttiuudistus odottaa edelleen tuloaan. Hintojen nousu on yllättänyt myös työssä käyvät, reaaliansiot ovat pudonneet. Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna suomalaisten palkansaajien reaaliansioiden lasku oli suurinta yli 60 vuoteen.

Köyhien ruoka-apu on näivettynyt. Ruoka-apujärjestelmiä ollaan uudistamassa, mutta apua tarvitseva ihminen tarvitsee ravintonsa päivittäin. Ruoan tulisi olla myös hyvinvointia ja terveyttä edistävää.

Hallitusohjelman kirjauksissa tulee huomioida, että Suomessa on paljon ihmisiä, jotka elävät köyhyydessä ja niukkuudessa. Suomi on saanut jo usein EU:n sosiaalisten oikeuksien komitealta huomautuksia perusturvan liian matalasta tasosta. Leikkaukset köyhimpien etuuksiin eivät nosta maan taloutta.

Nykyisestä järjestöjen ja muiden toimijoiden ruoka-apuverkostosta tulee pitää huolta, jotta apu pysyy lähellä ihmistä.

Sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa valtionavustuksen uudistuksessaan ruoka-avulle suurempaa rahoitusta, koska kysyntä kasvaa. Uudessa rakenteessa ruoka-avun jaon edellytetään toimivan joka kunnassa, ja vastuu siirtyy hyvinvointialueille. Toimintaan ei saa syntyä aukkoja ja katkoksia.

Irma Hirsjärvi

puheenjohtaja

Työttömien keskusjärjestö

Leena Valkonen

puheenjohtaja

Suomen köyhyydenvastainen verkosto EAPN-Fin

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.