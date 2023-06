Ilmeettömyys­koe todistaa, miten stressaavaa vanhemman kännykän tuijotus lapselle on

Lapsi tarvitsee naama-aikaa vanhempansa kanssa, klassikkokoe osoittaa.

Psykologisen tutkimuksen klassikkokoe 1970-luvulta: Äiti kujertelee vauvansa kanssa. Äkkiä hän lopettaa. Äiti katsoo kahden minuutin ajan ilmeettömänä lastaan eikä puhu mitään.

Mitä tekee pienokainen? Yrittää ensin herättää vanhempansa huomion, mutta kun se ei onnistu, lapsi vetäytyy ja katsoo pois. Iloisuus katoaa.

Lapsi voi ärtyä, itkeä, lohduttaa itseään imemällä sormiaan, kohdistaa tarkkaavuuteensa johonkin esineeseen tai muuttua poissaolevaksi. Osa jähmettyy ja katse lasittuu. Näin yhdysvaltalainen psykologian professori Edward Tronick kollegoineen on raportoinut lasten reaktioista.

Ilmeettömyyskoe osoittaa vaikuttavalla tavalla, kuinka tärkeää hoivaajan läsnäolo ja huomio pienelle lapselle on. Lapsi joutuu hyvin nopeasti stressitilaan, jos vuorovaikutus ei toimi.

Tronickin koe tuli mieleeni hiljattain paikallisbussissa. Vauvansa kanssa matkustaneet vanhemmat tekivät sitä mitä muutkin: tuijottivat kännyköitään. Lapsikin oli vaiti, katse harhaili poissaolevana jossain linja-auton katossa. Ehkä hän ei edes yrittänyt herättää vanhempiensa huomiota, koska oli tottunut siihen, ettei sitä saisi.

Tällaiset tosielämän tilanteet ovat niin arkisia, että psykologit ovat muokanneet ilmeettömyyskokeesta 2020-luvulle sovelletun version. Kun vanhempi tuijottaa koetilanteessa ilmeettömänä kännykkäänsä, lapsi selvästi stressaantuu. Kielteiset reaktiot lisääntyvät, lapset lohduttavat itseään, vetäytyvät tai suuntaavat tarkkaavuutensa johonkin esineeseen, tutkijat raportoivat.

” Jokainen haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi.

Paljon kännykkää käyttävien vanhempien lapset näyttävät palautuvan stressitilanteesta keskimääräistä heikommin ja vuorovaikutus vanhemman kanssa on vähäisempää.

Jokainen ihminen haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi. Kehityksen kannalta ratkaisevan tärkeää tämä on pienille lapsille. Jo vauva sisäistää mallin siitä, miten ihmissuhteet ja maailma toimivat. Malli muotoutuu sen pohjalta, miten vanhemmat vastaavat lapsen tarpeisiin.

Yksittäisiä äitejä ja isejä on turha syyllistää älypuhelinten käytöstä. Kännykät on viritetty niin koukuttaviksi, ettei pelkkä tahdonvoima riitä nujertamaan niiden houkuttavuutta. Mutta me kaikki – olemme sitten lasten vanhempia, lapsettomia tai lapsia – voimme haastaa itsemme kotikutoisiin psykologisiin kokeisiin: testata, millaisia arjen ”tyhjät” hetket ovat ilman kännykkää.

Kirjoittaja on HS:n tiedetoimittaja.