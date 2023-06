Turkistarhan pienessä häkissä verkkopohjalla elävä eläin ei voi toteuttaa lajinmukaisia käyttäytymistarpeitaan.

Jutussa ”Karvan varassa” (HS 7.6.) puhuttiin turkistarhauksesta. Eläinlääkäreinä näemme tarpeelliseksi kommentoida häkissä pidettyjen eläinten olosuhteita.

Vaikka tarhaaja epäilemättä pitää turkiseläimistään huolta, ei yksikään petoeläin voi hyvin häkissä. Sekä ketun että minkin elinalue on luonnossa usean neliökilometrin laajuinen, eikä turkistarhan pienessä häkissä verkkopohjalla elävä eläin voi mitenkään toteuttaa lajinmukaisia käyttäytymistarpeitaan, kuten uimista, kiipeämistä, kaivamista tai saalistamista. Näiden käyttäytymistarpeiden estyminen aiheuttaa eläimelle turhaa stressiä ja kärsimystä koko sen eliniän ajan, ainoastaan ihmisten turhamaisuuden tähden.

Jutussa mainitut marsut ja kanit eivät nekään voi hyvin häkkiolosuhteissa. Myös marsujen ja kanien hyvinvoinnille on erittäin tärkeää saada liikkua häkkiä laajemmalla alueella, tutkia ympäristöään ja seurustella lajitovereiden kanssa. Kanien on päästävä myös hyppimään ja kaivamaan. Hyvä hoitaja huolehtii näiden tarpeiden toteutumisesta. Pelkkä verkkolattia on jyrsijöiden ja kanien pidossa kielletty eläinsuojelulaissa toisin kuin turkiseläinten kohdalla.

Jos haluamme huolehtia eläinten hyvinvoinnista, emme pidä niitä jatkuvasti pienissä häkeissä vailla mahdollisuutta toteuttaa käyttäytymistarpeitaan. Valitettavasti turkisala ei ole kyennyt vastaamaan kehitykseen, jota muussa eläintenpidossa on jo nähty. Turkiseläimiä pidetään edelleen koko elämänsä erittäin pienissä pelkistetyissä häkeissä, joista ne pääsevät pois vasta nahkomisen aikaan. Siihen on saatava loppu.

Erja Saarto

eläinlääkäri, Kouvola

Elina Rantonen

eläinlääkäri, Helsinki

Ulriika Sundell

eläinlääkäri, Turku

Eeva Rudbäck

eläinlääkäri, Oulu

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.