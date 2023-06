Zlatan Ibrahimovićista tuli Ruotsin suurin jalkapalloilija, vaikka kaikki eivät hänen ruotsalaisuuttaan hyväksyneetkään.

Zlatan Ibrahimović oli jälleen tehnyt ihmeellisen maalin.

Ruotsi oli tappiolla Italiaa vastaan jalkapallon EM-kisoissa vuonna 2004. Ottelun loppuhetkillä Zlatan hyppäsi ilmaan ja iski Ruotsin tasoihin kantapääkikalla, joka on jäänyt Ruotsin urheiluhistoriaan.

Maalista on kysytty kommentteja myös poliitikoilta. Vuonna 2007 ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson kommentoi maalia näin: ”Hän pelasi joka tapauksessa Ruotsille. Onko hän sitten palkkasotilas vai ei, sitä en tiedä.”

Åkessonilta on kysytty usein, pitääkö hän Zlatania ruotsalaisena. Åkesson ei ole halunnut sitä määritellä, mutta tuossa kommentissa hän viittasi mahdollisuuteen, että Zlatan olisi palkkasotilas. Siis urheilija, joka ei edustaisi Ruotsia siksi, koska se on hänen kotimaansa, vaan siksi, koska on saanut siitä palkkion.

Zlatan lopetti jalkapalloilijan uransa runsas viikko sitten, minkä jälkeen hänen maalejaan, zlatanismejaan ja urotekojaan on esitelty Ruotsin mediassa laajasti.

Maahanmuuttajalähiöstä maailmalle ponnistaneen Zlatanin ura on uudenlaisen ruotsalaisuuden tuhkimotarina. Zlatan on Ruotsin historian merkittävin jalkapalloilija ja tärkeä esikuva Ruotsin maahanmuuttajanuorille, mutta vaikeampi pala maahanmuuttovastaisille ruotsidemokraateille.

Puolueen pääideologina pidetty Mattias Karlsson analysoi kerran, että Zlatanin kehonkieli ei ole ruotsalaista. Åkesson puolestaan ei ole osannut sanoa, onko Zlatan ruotsalainen vai ei. Monet puolueen kannattajista osaavat sanoa, että ei ole.

Marraskuussa 2012 Zlatan teki jälleen ihmeellisen maalin. Tai oikeastaan neljä maalia, kun Ruotsi voitti Englannin maalein 4-2 ottelussa, joka oli ensimmäinen Ruotsin uudella kansallisareenalla pelattu peli.

Ottelun viimeinen maali tuli Zlatanin saksipotkulla 30 metristä.

Zlatan on tunnettu kommenteistaan, joissa hän nostaa itsensä parhaaksi tai vertaa itseään jumalaan. Mutta mitä hän sanoi tuon pelin jälkeen?

”Haluan vain viedä Ruotsin maailmankartalle ja tehdä parhaani, jotta Ruotsi näkyy maailmalla niin hyvin kuin mahdollista. Nyt tuntuu hyvältä.”

” Zlatan teki monta ihmeellistä maalia.

Mitä Jimmie Åkesson sanoi tuon ottelun jälkeen?

”Zlatanin voisi nähdä erinomaisena esimerkkinä onnistuneesta assimilaatiosta.”

Myös Zlatanilta kysyttiin ottelun jälkeen mielipidettä ruotsidemokraateista.

”En tiedä, mitä he puuhaavat, eikä se minua kiinnosta.”

Kirjoittaja on HS:n Tukholman-kirjeenvaihtaja.