Rusettipolun päiväkotisuunnitelmien muuttaminen pelastaisi Matokallion metsäalueen.

Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta käsittelee tiistaina 13.6. Rusettipolun päiväkotirakennuksen rakentamissuunnitelmaa. Päiväkoti rakennettaisiin Itäkeskuksen peruskoulun viereen eli aivan suunnitellun kiistanalaisen jääurheilukeskuksen lähistölle.

Jos alueen rakentamista ja palveluverkkoa suunniteltaisiin kokonaisuutena, Matokallion metsäalue voitaisiin säästää. Uudelle päiväkotirakennukselle ei nimittäin ole varsinaisesti tarvetta.

Uutta päiväkotirakennusta perustellaan kasvavalla käyttäjämäärällä ja sillä, etteivät nykyiset tilat vastaa kaikilta osin toiminnallisia tavoitteita. Tämä on kuitenkin vain osasyy. Tosiasiallisesti nykyiset päiväkotirakennukset on rakennettu siten, että tilaa lasta kohden on enemmän kuin uudessa rakennuksessa olisi. Tilat on myös tehty siten, että niihin ei voi enää sijoittaa uusia lapsia, vaikka tilamitoituksen puolesta neliöitä riittäisi. Toisin sanoen tilatehokkuusluvussa ei päästä tavoitteeseen. Paradoksaalista on, että saman kokouksen esityslistalla on myös kommentointi valtuustoaloitteeseen varhaiskasvatuksen tilamitoituksen väljentämisestä – liian ahtaat tilat kun aiheuttavat lisää työtä henkilökunnalle ja hälyisyyttä ja kiirettä lasten päiviin.

Mitä tämä sitten tarkoittaa? Jos vanhoissa päiväkotirakennuksissa on kullekin ryhmälle omat eteiset, wc-tilat ja ryhmähuoneet, uusissa rakennuksissa suurempi osa tiloista on yhteiskäyttöisiä. Esimerkiksi uudessa päiväkoti Neulasessa saman eteisen jakaa kuusi alle 3-vuotiaiden ryhmää (72 lasta), ja ryhmätilat on rakennettu niin, että kahdella ryhmällä (24 lasta) on aina käytössään kolme huonetta ja yhteiset wc-tilat. Lisäksi osa seinistä on lasia, koska rakennuksen runko on niin syvä, että valoisuusmääräysten vuoksi siihen ei ole voinut tehdä umpiseiniä. Vanhoissa päiväkotirakennuksissa on usein eteinen, pari huonetta ja omat wc-tilat ryhmää (12 lasta) kohden.

Jos Matokallion lähialueen kaavoitusta ja tonttijakoa pohdittaisiin uudelleen, alueelle voitaisiin sekä rakentaa jääurheilukeskus, tehdä mahdollisesti pienempi päiväkotiyksikkö että säilyttää mielekkäät tilat nykyisillä päiväkodeilla. Tämä kuitenkin vaatisi kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan jäseniltä poliittista rohkeutta hylätä Rusettipuiston suunnitelma ja sen jälkeen Matokallion lähistön suunnittelemista kokonaisuutena.

Laura Purontaus

Helsinki

