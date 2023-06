Asemakaavalla tulee luoda edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle.

Kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä olevan Länsi-Herttoniemen asemakaavan valmistelu on herättänyt huomiota. Kaavaratkaisun tavoitteena on suojella kulttuuriympäristöä ja lisäksi mahdollistaa alueelle täydennysrakentamista. Määrääväksi ajuriksi kaavan valmistelussa on valikoitunut kaupunkistrategian tavoite edistää asuntotuotantoa hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä. Viheralueille ja puistoihin on osoitettu asuinkerrostaloja, vaikka Herttoniemessä on jo toteutettu ja kaavoitettu mittavaa asuntorakentamista metroasemien läheisyydessä ja Itäväylän itäpuolella.

Kaavan tulee maankäyttö- ja rakennuslain mukaan perustua merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavatyön tueksi laaditun kulttuuriympäristöselvityksen johtopäätökset on kuitenkin suurelta osin sivuutettu. Luontoarvoista ei ole tehty selvitystä, vaikka alueella on merkittäviä luontoarvoja.

Kaavan vaikutuksia liikenteen lisääntymiseen ja tämän aiheuttamaan liikenneturvallisuuden vaarantumiseen ei ole esitetty. Lisärakentamisella tulee kuitenkin väistämättä olemaan merkitystä nyt jo sangen tukkoiselle ajoneuvoliikenteelle. Myös pyöräilijöiden turvallisuus tulisi entisestään vaarantumaan. Puuston ja hiilinielujen hävittämisen vaikutuksia ilmastonmuutoksen näkökulmasta ei ole selvitetty.

Asemakaavalla tulee luoda edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle. Rakennetun ympäristön ja luonnonympäristön arvoja ei saa hävittää. Toteutuuko tämä? Asemakaava tulee palauttaa uudestaan valmisteluun, laatia tarvittavat selvitykset sekä tehdä näiden pohjalta vaikutusten arviointi, johon kaavaratkaisun tulee nojautua.

Tuija Mikkonen

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.