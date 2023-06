Alkoholin vähittäismyyntimonopolin perusta ei ole väkevien vaarallisuus.

Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimitus ei näytä tuntevan suomalaisen alkoholimonopolin tieteellisiä perusteluita (6.6.), kun se ihmetteli sosiaali- ja terveysministeriön lausuntoa: Jos [väkevät juomat eivät ole vaarallisempia kuin miedot], miksi me teemme jaon alkoholiprosenttien mukaisesti ja pidämme väkevät Alkossa?”

Elimistön kannalta merkityksellistä on juodun alkoholin kokonaismäärä, ei juomalaji. Alkoholimonopolin vaikuttavuus ei perustu muita vaarallisempien juomalajien saatavuuden rajoittamiseen vaan siihen, että ilman monopolia alkoholijuomia myytäisiin kaiken kaikkiaan enemmän, mikä lisäisi monia alkoholihaittoja yhteiskunnassa.

Yksityinen kilpailu pyrkii voiton tavoitteluun, mikä merkitsee tehokasta myynnin maksimointia. Myynnin määrään vaikuttaa se, saadaanko kaupattava tuote päivittäin suurten asiakasvirtojen näkyville ja käden ulottuville. Jos tämä koskee panimotuotteiden lisäksi myös viinejä ja/tai väkeviä, vaikutus on suurempi kuin nykyjärjestelmässä.

” Elimistön kannalta merkityksellistä on juodun alkoholin kokonaismäärä, ei juomalaji.

Haittojen kannalta on olennaista, kuinka paljon ihmisiä – erityisesti riski- ja ongelmakäyttäjiä sekä nuoria – altistetaan alkoholijuomien markkinoinnille ruokakaupoissa, joissa asiointia ei voi välttää. Vuonna 2022 valtaosa Sveitsin suurimman ruokakaupan, osuuskauppa Migrosin, jäsenistä vastusti jäsenäänestyksessä alkoholijuomien myynnin aloittamista, josta Migros oli 1920-luvulta alkaen pidättäytynyt. Yksi perusteluista oli solidaarisuus ongelmakäyttäjiä kohtaan.

Vuonna 2018 voimaan tulleen alkoholilain seurauksena panimot saivat lobattua runsaasti lisää panimotuotteita kauppoihin. Nyt päivittäistavarakauppa lobbaa voimakkaasti viinejä kauppoihinsa. Jos tämä menisi läpi, väkevien tuottajat lobbaisivat vastaavaa muutosta omille tuotteilleen. On vaikea nähdä, että aiempia muutoksia puoltaneet edustajat puolustaisivat tynkämonopolia eduskunnassa ja oikeudessa: Alko olisi menettänyt suosiotaan väestön keskuudessa, kun nykyistä maan kattavaa myyntiverkostoa, laajaa valikoimaa ja henkilökuntaa olisi karsittu huomattavasti; Suomen väkevien tuotanto ja sille tuotteitaan myyneet viljelijät olisivat kärsineet ja voimistaneet lobbausta; ja yhden juomalajin erikoiskohtelulle olisi vaikea löytää pitävää tutkimusperustaa.

Pohjoismaista valtion vähittäismyynnin yksinoikeusjärjestelmää on perusteltua pitää maailman parhaana: Maailman terveysjärjestön (WHO) suositusten ja maailman alkoholitutkijoiden mukaan se on väestön terveyttä ja hyvinvointia parhaiten edistävä alkoholin myyntijärjestelmä, joka samalla palvelee kuluttajaa tarjoamalla erikoiskauppoja maan kattavasti.

Suomalaiset ovat ajatelleet viinejä ruokakaupassa vapautena. Vapautta on myös, ettei ole tahtomattaan pakotettu päivittäin altistumaan kauppiaiden myynninedistämistoimille yhä uusien alkoholijuomien osalta.

Pia Mäkelä

tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.