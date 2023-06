UPM:n sellutehtaat käyttävät Uruguayssa jokivettä, josta 80 prosenttia palaa jokiin puhdistettuna.

Helsingin Sanomat kertoi (3.6.) UPM:n toiminnasta Uruguayssa ja vesikriisistä. Juttuun haastateltiin myös minua.

Uruguaylaisena minua ilahduttaa, että maamme pääkaupunkia Montevideota vaivaava pula juomavedestä kiinnostaa Suomessa. Samaan aikaan olen harmissani siitä, että asia uutisoitiin ikään kuin teollisuuden ja puuviljelmien vedensaanti olisi turvattu ihmisten kustannuksella.

Uruguayta kolme vuotta koetelleen poikkeuksellisen kuivuuden seurauksena Montevideon ja koko Santa Lucía -joen valuma-alueen vesialtaat ovat tyhjentyneet, ja juomavedestä on pulaa. UPM:n sellutehtaat ja yli 99 prosenttia puuviljelmistä eivät sijaitse kyseisellä alueella. Niillä ei näin ole mitään vaikutusta kriisialueen vesitaseeseen ja Montevideon juomaveden määrään.

Myöskään tehdaspaikkakunnilla UPM ei käytä juomavettä. Sellutehtaat käyttävät jokivettä, josta 80 prosenttia palaa jokiin puhdistettuna. Harvaan asutuilla maaseuduilla sijaitsevat UPM:n puuviljelmät saavat vetensä sateesta ja taimitarhoja kastellaan joki- ja järvivedellä.

Juttu korosti UPM:n käyttämän veden maksuttomuutta, vaikka Uruguayssa kukaan ei maksa pintavesien käytöstä, kuten ei maksa Suomessakaan. Uruguay on monipuolistanut maankäyttöä ja teollisuutta jo pitkään. Investointeja on houkuteltu muun muassa verotuksella. Voitetut kansainväliset investoinnit ovat poikineet työpaikkoja, vientituloja, koulutusmahdollisuuksia, liikenneyhteyksiä ja palveluja.

Metsätalous ja metsäteollisuus ovat olleet yksi teollisuuspolitiikan painopistealueista. Maatalouteen huonosti soveltuvia ruohomaita on osoitettu puunkasvatukseen niin, että maa-pinta-alasta seitsemän prosenttia on nyt puuviljelmiä. Kaikki luonnonmetsät on suojeltu.

Marcos Battegazzore

johtaja, UPM Pulp & Forestry Operations, Uruguay

