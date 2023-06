Turun Sanomat kirjoittaa, että vihreiden uudeksi puheenjohtajaksi valitun Sofia Virran odotetaan vievän puolueensa uuteen aikaan.

”Virtaa pidetään karismaattisena poliitikkona ja loistavana puhujana. Molemmista ominaisuuksista on suurta hyötyä uutta suosiota hakevalle puolueelle. Kokemattomuus puoluetyön johtamisessa on riski, jonka vihreät oli valmis ottamaan.”

”Virta sijoittuu puolueessaan jonkin verran oikeammalle kuin edeltäjänsä Maria Ohisalo. Virta haluaa nostaa vihreiden politiikassa enemmän esiin muun muassa talouspolitiikkaa ja sosiaalisia kysymyksiä ympäristö- ja ilmastoasioiden lisäksi.”

”Virta esitti puoluekokouksessa kunnianhimoisen tavoitteen: kymmenen vuoden päästä vihreät tavoittelee pääministerin paikkaa. Tavoite on haastava ja edellyttää vihreiden nousemista yleispuolueeksi. Se vaatii strategian kirkastamista, tehokkaampaa viestintää ja voimien yhdistämistä puolueen sisällä.”

Ilkka-Pohjalaisen mukaan Virran arvioidaan olevan enemmän oikealla kuin useimmat puoluetoverinsa.

”Kun vaaleissa äänestäjät halusivat vasemmalta oikealle, Virta sopii tähän trendiin oivallisesti. Vihreistä on tullut keski-ikäinen puolue, johon mahtuu myös porvarillisia arvoja.”

”Politiikassa menneet saavutukset eivät hirveästi paina. Sen toistaminen, että mehän sanoimme asiat oikein jo ajat sitten, ei merkitse mitään. Tulevaisuuden visio ratkaisee. Mitä vihreillä on tarjota suomalaisille, ei ole vielä ihan selvää.”

”Talous korostuu Suomen sisäpolitiikassa tulevan kymmenen vuoden aikana. – – Tästä avautuu vihreille väylä. Suomalaiset yritykset uskovat vihreään siirtymään, joka vetää maahan investointeja, luo työpaikkoja ja hyvinvointia. Jos uusi puheenjohtaja Virta todellakin uskoo markkinatalouteen ja osaa yhdistää rahan ja vihreän siirtymän, vihreät voi hyvinkin ujuttautua uudestaan suomalaisen politiikan keskiöön.”

Lapin Kansa muistuttaa, että vihreiden virheeksi on todettu ylimielisyys.

”Äänestäjät ovat vierastaneet sitä, että itseään muita parempana pitävät vihreät ovat opastaneet, miten pitäisi elää. – – Lihaa syövä ja autoileva Virta vie puoluettaan vähintään pari piirua kohti oikeistolaisempaa politiikkaa.”

”Paluumuuttajiksi haetaan niitä äänestäjiä, joiden mielestä vihreät valui Ohisalon johdossa liiaksi vasemmalle. Kannatuksen palauttaminen on pitkä marssi. Toisaalta yhteiskunnassa on näkyvissä nousevia trendejä kohti vihreämpää ajattelua. Se näkyy hyvin esimerkiksi metsäkeskustelusta. Iso kysymys on se, kykeneekö vihreät näitä trendejä hyödyntämään vai onko vihreys jo jonkinlaista valtavirtaa lähes kaikissa puolueissa.”