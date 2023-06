Pohjoisen vahva kehitys palvelee koko maata.

Kemiin on noussut Metsä Groupin uusi sellutehdas. Se on jo rakennusvaiheessa tuonut Suomeen paljon työtä ja tuloja.

Hallitusohjelmaa on neuvoteltu ennätyksellisen pitkään. Pohjoisen ohjelman löytyminen hallitusohjelmasta on kansallinen kysymys, jos Suomi haluaa menestyä kauttaaltaan. Kyseessä on kansallinen ohjelma, jonka tavoitteena on lisätä pohjoisen ja sitä kautta koko Suomen hyvinvointia, elinvoimaa ja talouskasvua. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen geopoliittista asemaa ja luoda kestävää kasvua pohjoisen osaamisella, energialla, logistiikalla ja luonnonvaroilla. Tärkeä osa pohjoista ohjelmaa on myös yhteistyö Ruotsin ja Norjan kanssa.

Talouskasvu vaatii investointeja. Pohjois-Suomeen halutaan investoida nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Jotta yritykset ja isot työllistävät hankkeet toteutuvat, myös tie- ja tietoliikenneyhteyksien pitää olla kunnossa. Alueella täytyy olla koulutusta, jotta myös työvoimaa on saatavilla.

Maailmanlaajuisten kriisien seurauksena pohjoisen merkitys ja Suomen geopoliittinen asema aletaan vihdoin tunnistaa myös laajemmin. Suomi on Itämerellä eristyksissä, jos merireitti jostain syystä sulkeutuisi. Huoltovarmuuden kannalta uudet pohjoiset liikenneväylät olisivat elintärkeitä. Pohjois- ja Itä-Suomen hankkeet palvelevat koko maata, kuten eteläisen Suomen vauraus myös muuta maata.

Venäjän hyökkäyssodan laajenemisen seurauksena itäinen rajamme on nyt käytännössä suljettu. Itäisen Suomen aluekehityksestä on kansallisesti joka tapauksessa huolehdittava. Itäisen Suomen teollisuus, liikenneyhteydet ja elinkeinojen monipuolisuus vaativat kansallisia panostuksia, jotta aluekehityksemme idän ja lännen suhteen ei eriytyisi.

Pohjoisen luonto, matkailu, teollisuushankkeet ja metsät tuovat kasvua koko maahan, mutta ilman näiden asettamista myös kansallisen politiikan agendalle toiminta jää alueelliseksi. Pohjoisen vahva kehitys palvelee koko maata. Toivommekin tämän pohjoisten maakuntien laajasti edistämän tavoitteen löytyvän myös uuden hallituksen ohjelmasta. Kyse ei ole vain pohjoisen, vaan koko Suomen edusta.

Olga Oinas-Panuma

kansanedustaja (kesk)

Pudasjärvi

Katri Kulmuni

kansanedustaja (kesk)

Tornio

