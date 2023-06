Propaganda asettaa ihmisiä outoihin lokeroihin. Näin on käynyt Venäjän hyökkäyssodan myötä esimerkiksi tuhansille tavallisille valkovenäläisille.

Sain ystävältäni hieman mystisen sarjakuvateoksen An Empty City (Tyhjä kaupunki). Se on omakustanne, jonka on tehnyt Valko-Venäjän pääkaupungista Minskistä kesäkuussa 2021 Helsinkiin diktatuuria paennut Sanni D.

En tiedä, kuka Sanni D on, sillä hän ei paljasta identiteettiään, mutta sarjakuva on ammattilaisen työtä. Sanni D kuvailee poliittisen pakolaisen tyhjyyden tunnetta vieraassa maassa ja oudossa kaupungissa.

Helsinki ei – rehellisesti sanottuna – näyttäydy Sanni D:n silmin iloisena ja helposti lähestyttävänä. Toisaalta teoksessa ei ole kyse Helsingistä. Kaupunki on vain näyttämö, jonka kautta Sanni D kuvaa kotimaansa jättäneen poliittisen pakolaisen ahdistusta.

Suursodan sumu peittää alleen miljoonia ihmistarinoita.

Propaganda asettaa ihmisiä outoihin lokeroihin. Näin on käynyt Venäjän hyökkäyssodan myötä esimerkiksi tuhansille tavallisille valkovenäläisille.

Moni suhtautuu valkovenäläisiin kollektiivisesti lännen vihollisina, koska Valko-Venäjän diktatuuri on asettunut sodassa Venäjän puolelle Ukrainaa vastaan.

Kollektiivinen tuomio on kuitenkin paha näköharha. Miljoonien yksilöiden niputtaminen tiettyyn stereotypiaan etnisyyden tai kulttuurin perusteella on yhtä mielekästä kuin ajatella, että jokainen 5,5 miljoonasta suomalaisesta todella muistuttaisi Aki Kaurismäen pääroolihahmoa.

Valkovenäläisillä on mustaa valkoisella siitä, että iso osa heistä on tehnyt osansa lopettaakseen diktatuurin.

” Kollektiivinen tuomio on paha näköharha.

Elokuussa 2020 Valko-Venäjän kaupungeissa alkoi muutaman kuukauden suurmielenosoituskausi. Parhaimmillaan pelkästään Minskin kaduilla oli kaksisataatuhatta mielenosoittajaa, joiden tavoite oli kaataa diktaattori Aljaksandr Lukašenka.

Lukašenka oli juuri huijannut vaaleissa itselleen jatkoaikaa.

Karmeaa oli se, että kansannousu epäonnistui.

Tämän viikon keskiviikkona, 14. kesäkuuta 2023, Valko-Venäjällä oli ihmisoikeusjärjestö Viasnan mukaan 1 493 poliittista vankia. Toistan: 1 493. Asukasluvultaan Ruotsia pienemmässä maassa.

Valko-Venäjän tuorein poliittinen vanki on toukokuulta 2023. Nelikymppinen Italiassa asunut it-alan ammattilainen Jauhen Tšihanau vangittiin Minskissä, kun hän matkusti vierailulle kotimaahansa.

Häntä syytetään presidentin loukkaamisesta.

Älkäämme unohtako Jauhenia ja maan 1 942:ta muuta poliittista vankia. Jokainen unohduksemme on pieni voitto Kremlille.

Kirjoittaja on HS:n featuretoimittaja.