Opiskelun ei pidä olla kaikille putki. Se voi olla myös kokoelma kiinnostavia sivupolkuja.

Hei sinä 16-vuotias, sinä, joka suret tänään, kun ovet unelmien opiskelupaikkaan eivät auenneet. Sinulle on valehdeltu.

Enkä tarkoita sitä, että sinua koskee edelleen oppivelvollisuus. Siksi sinut paimennetaan syksyllä johonkin oppilaitokseen. Se paikka voi olla välietappi matkalla muuhun tai osoittautua sittenkin oikeaksi. Mutta siinä sinulle on valehdeltu, että elämässä olisi velvollisuus onnistua kerralla.

Sinä riität juuri tuollaisena. Löydät vielä oman juttusi, ehkä vielä hurjemman kuin se tänään sisäänpääsystään riemastunut ikätoveri.

Sukupolvesi vaikuttaa niin fiksulta, että välillä unohtuu, miten herkästi kasvava ihminen imee itseensä kaikki sanattomatkin viestit.

Yhteiskunta huutaa nykyisin tehokkuutta. Nuoret ikäluokat on välttämätöntä patistaa heti opiskelemaan ja nopeasti töihin, koska kansantalous, kestävyysvaje ja kilpailukyky ja mitä näitä nyt on.

Siitä taas seuraa, että nuorille ihmisille, kuten sinulle, syötetään menestystarinoita.

Sellaisia yksilöitä on oikeastikin olemassa, jotka tietävät varhain miksi haluavat isona, pääsevät suoraan sinne minne pyrkivät ja suoriutuvat kaikesta ällistyttävän nopeasti. Onnea heille, ja he ansaitsevat saamansa ylistyksen.

Meille ihmisten enemmistölle on tavallisempaa erehtyä, valita väärin tai muuttaa mieltään. Ihmiselle on myös hyväksi haaveilla ja harhailla, etsiä ja löytää, tarkastella asioita kokonaan uusista kulmista. Näissä asioissa useimmat ovat nuorena taitavampia kuin vanhana.

” Elämän ei pidä olla kaikille moottoritie.

Yhteiskunnallekin on hyväksi, että ihminen osaa monenlaista, yhdistelee asioita luovasti, kokeilee. Putken läpi kulkeminen tuottaa putkiaivoja, epävarmuuden sietäminen oivalluksia.

Mutta nämä epäuskottavat sankaritarinat ovat yksi syy siihen, että sinun ikäluokastasi varsinkin tytöt polttavat itsensä loppuun jo lukiossa. Ette te ole ansainneet kaikkea tätä ahdistusta, suorituspaineita ja aikuisten asettamia vanhentuneita odotuksia.

Toisin kuin aikuiset oman menneisyytensä takia kuvittelevat, opiskelujärjestelmä on oikeasti melko joustava. Kyllä, on olemassa ensikertalaiskiintiöitä ja tiukkoja aikarajoja sekä aloja, joille on hyvin vaikea päästä. Niiden rinnalla on useita kertoja vuodessa toistuvia hakuja, kiertoreittejä ja konsteja yhdistellä opintoja luovasti.

Sinun ei vielä tänään tarvitse tietää, minne olet matkalla. Missään iässä siitä ei tarvitse olla varma. Elämän ei pidä olla kaikille moottoritie. Sivupoluilla on usein paljon kauniimmat maisemat, aivan uudet.

Kirjoittaja on HS:n kaupunkitoimittaja.