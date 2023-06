Kasvisruokaa tulisi pitää julkisella sektorilla ensisijaisena vaihtoehtona.

Puistoruokailu on kädenojennus lapsiperheille.

Puistoruokailu on muuttunut vuosien saatossa, ja niin tulee olemaan myös jatkossa. Puistoruokailun hyödyt ovat monisyiset. Se on valtava kädenojennus lapsiperheille niin taloudellisesti kuin sosiaalisestikin. Omassa lapsuudessani alueen kaikki lapset osallistuivat puistoruokailuun sosiaalisesta asemasta riippumatta. Ruokailu oli yhteisöllinen tapahtuma ja takasi sen, ettei kesken leikkien tarvinnut lähteä kotiin syömään, mutta myös sen, että se osa porukasta, joilla kotona ei olisikaan ollut lounasta tarjolla, pärjäsi pitkän kesäloman.

Kouluruokailun tapaan myös puistoruokailun tarkoituksena on tarjota ravitsemussuositusten mukaista ruokaa. Ruokalistoja katsoessa huomaa, että ajan oloon tarjoiltava ruoka on muuttunut jo siihen suuntaan, että se sopisi mahdollisimman monelle. Ruoka on päivittäin maidotonta tai laktoositonta, lähes aina gluteenitonta, eikä sianlihaa juuri ole tarjolla.

Se, että ihmiset toivovat puistoruoan olevan kasvispainotteisempaa, ei mielestäni kerro siitä, etteikö puistoruokailu kelpaisi tai ettei sitä arvostettaisi, vaan päinvastoin. Kasvisruoan tarjoilu mahdollistaisi sen, että ruokailun piiriin saataisiin entistä suurempi osa perheistä. Kasvisruokaa tulisikin pitää julkisella sektorilla ensisijaisena vaihtoehtona. Tämä tukisi myös kaupunkien hiilineutraaliustavoitteita.

Laura Vänskä

ympäristösuunnittelija, Tampere

