Tunnen syvää myötätuntoa teitä kohtaan, joilla perheloma on taas edessä.

Siitä on yli kolme vuotta, kun minusta tuli yksin elävä leski. Neljäs kesä ilman perhelomia on siis alkamassa. Tunnen syvää myötätuntoa teitä kohtaan, joilla perhelomakesä on taas edessä.

Näen yhä painajaisia perhelomista. Ne liittyvät tiettyihin stressikohtiin, jotka ovat ehkä teillekin tuttuja.

Lomalle lähtö. Unissani yhä uudestaan haalin kotona kasaan omia matkatavaroita, kun mies jo istuu ulkona autossa ja odottaa. Tai tungen pursuavia kasseja täyteen takakonttiin tietoisena siitä, että miehen käämit jo käryävät. Sitten tulee mieleen vielä jotain kaikkien kannalta välttämätöntä tai kivaa, juoksen sisään ja etsin, piuhat roikkuvat, palapelit putoilevat. Koira läähättää.

Voi teitä, joilla tämä on taas edessä.

Juhlien järjestäminen. Unissa tulen suihkusta pyyhe ympärillä, kun ensimmäiset vieraat ovat pihassa. Pöydät ovat vielä kattamatta tai niitä kannetaan oikeisiin kohtiin ja siirretään roinaa tieltä pois. Sitä tekee oma väki eli pojat ja heidän ystävänsä, jotka onneksi myös unissani ovat aina tulleet ajoissa avuksi.

Vierailla on yllään jotain sellaista kuin vaalea pellavapuku ja pinkki kravatti, naisilla tukat laitettu. Mies tarjoilee kuohuviiniä ja kilistää. Minä huristan tukkaa kuivaksi ja hikeä pukkaa.

Kesäjuhlat, miten kauniita kuvia niissä otetaan, kun alkuun päästään.

” Meille tulee yöksi Guns N’ Roses.

Yllätysvieraat. Tämän painajaisen muistan ihan vatsanpohjaa myöten. Olen yläkerrassa, kun väkeä lappaa sisään tavaroineen, nousee portaita… Mies opastaa porukkaa peremmälle.

Meille tulee yöksi Guns N’ Roses, amerikkalainen bändi, jonka kanssa miehen kaveri Jussi soitti aikoinaan. Mies on sanonut, että koska tahansa he ovat Suomessa, meille voi aina tulla. Ja nyt he ovat täällä kiertueella. Alan etsiä makuupusseja.

Ai ai, vaikka vatsaa nytkin kipristää, hymy leviää naamalleni väkisin, kun ajattelen, että vieraat yllättävät teidät perheelliset tänäkin kesänä monta kertaa.

Kaikessa rauhassa kysyn nyt itseltäni, voisiko perheloman viettää myös toisin, välttää näitä stressikohtia? Vai tuntuvatko lepohetket juuri niiden takia taivaallisen hyviltä?

Ei yksinkään selviä ilman stressiä, enhän muuten näkisi näitä unia. Yksinäisyyteen liittyvät unet ovat paljon pahempia, ahdistavia.

Nämä perheen lomastressiin liittyvät unet, nämä ovat painajaisistani kaikkein kauneimmat.

Kirjoittaja on HS:n featuretoimittaja.