Emme saa varattua lapsellemme uutta aikaa laajaan tarkastukseen.

Neuvolatoiminta on ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa.

Päiväkoti-ikäinen lapsemme sairastui juuri ennen neuvolakäyntiä. Kyseessä oli hänen ensimmäinen laaja ikäkausitarkastuksensa moneen vuoteen koronapandemian jälkeen. Rokotukset on saatu ajallaan, mutta ikäkausitestejä on jäänyt väliin, sillä niitä ei voi tehdä jälkikäteen. Olisi hyödytöntä tehdä kolmevuotiaalle suunniteltuja testejä neljävuotiaalle.

Emme saa varattua lapsellemme uutta aikaa laajaan tarkastukseen. Hyvinvointialueemme ei ole käytännössä enää tarjonnut pitkiä neuvola-aikoja ja Espoossa määräaikaistarkastuksia ei enää tehdä joka vuosi, pois lukien painon ja pituuden mittaus sekä rokotukset. Neuvolapalveluiden alasajo on yhteiskunnan tasolla huolestuttavaa, sillä puhumme todennäköisesti tuhansista lapsista, joiden hyvinvoinnin seuranta on jäänyt pimentoon.

Kasvatamme nyt ikäluokkaa, jonka terveyshistoriaan jää aukkoja. Lisäksi mahdollisuus varhaiseen puuttumiseen heikentyy, jos esimerkiksi näkö-, kuulo- ja neuropsykologisia testejä ei tehdä. Tämä ei tietenkään ole suorittavan organisaation vika, alueiden aliresursointi oli jo ennakkoon tiedossa.

Terveydenhuollon epätasa-arvoisuus laajenee lasten osalta. Kaikilla ei ole resursseja käyttää yksityisiä neuvolapalveluja tai kapasiteettia vaatia lapselleen laajoja tarkastuksia, vaikka lapsen tilanne sitä edellyttäisi.

Hyvinvointipalveluiden leikkaukset kohdistuvat heikoimmassa asemassa oleviin ja ennakoivaan terveydenhuoltoon, mikä pahentaa ongelmia tulevaisuudessa. Suomessa on ollut maailman paras julkinen neuvolajärjestelmä, joka on ollut yhteiskuntamme tukiranka ja jota on ihailtu kansainvälisesti. Olemmeko tuhoamassa vuosikymmeniä rakennettua toimivaa järjestelmää?

Neuvolan hienous on siinä, että se on ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa, halpaa ja tehokasta verrattuna kustannuksiin, joita syntyy, kun lasten mahdollisiin terveysongelmiin puututaan liian myöhään.

Jos taustalla on ajatus siirtää neuvolapalveluja laajemminkin yksityisten hoidettavaksi, tulee niihin varmistaa tasavertainen pääsy esimerkiksi palvelusetelien ja hyvän tiedottamisen avulla.

Paavo Heiskanen

Espoo

