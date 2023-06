Hyvä kesätyökokemus on kaikkien etu

Monelle nuorelle kesätyö on ensimmäinen kokemus työelämästä, ja siksi se on erityisen merkityksellinen.

Kesätyöntekijät ovat arvokas voimavara työelämässä, ja heidän kohtelunsa ansaitsee erityistä huomiota. Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädäntö sekä muu työlainsäädäntö velvoittavat työnantajaa ja ohjaavat ihmisarvoista työtä.

Monelle nuorelle kesätyö on ensimmäinen kokemus työelämästä, ja siksi se on erityisen merkityksellinen. Seuraavassa on keikkatyötekijöiden antamia keskeisiä vinkkejä, joilla kesätyöntekijät saadaan palaamaan ja puhumaan työnantajastaan myönteisesti.

Ennen työn alkua kesätyöntekijälle tulee antaa tarvittavat tiedot esimerkiksi työpaikalle saapumisesta. Tämä vähentää jännitystä ja auttaa valmistautumaan työhön. Toivota kesätyöntekijä tervetulleeksi, esittäydy ja kutsu häntä etunimeltä. Ota hänet myös osaksi työyhteisöä ja osoita työpaikan arvot käytännön tekoina. Tämä osoittaa arvostusta.

Esittele työympäristö, työkaverit, toimintatavat ja varmista riittävä perehdytys. Ota kesätyöntekijä mukaan työn suunnitteluun ja kannusta häntä tuomaan esiin omat vahvuutensa, osaamisensa ja kehittämisideansa. Tämä luo vahvaa yhteenkuuluvuutta ja motivoi jokaista tekemään parhaansa.

Työvuoron jälkeen anna palautetta ja pyydä sitä itsekin. Näin kaikilla on mahdollisuus kehittyä. Myönteinen kuva työelämästä ja psykologisesti turvallinen työpaikka sitouttavat työntekijää. Tyytyväisestä kesätyöntekijästä voi saada jatkossa hyvän keikkalaisen, ja seuraavaksi kesäksi jo kokeneen tekijän.

Kati Ylikahri

projektipäällikkö

Tinja Kaivolahti

projektiasiantuntija

Kestävä keikkatyö -hanke (ESR)

Metropolia ammattikorkeakoulu

