Helsinkiläinen Alma Valtonen toi mielipidekirjoituksessaan (HS 11.6.) esiin kasvisruoan tärkeyden. Myös varavaltuutettu Sandra Hagman kirjoitti (HS Mielipide 12.6.) Helsingin leikkipuistoruokailusta, ja toivoi enemmän kasvispitoisia vaihtoehtoja puistoruokailuun. Kiitämme palautteesta.

Helsingin kaupungin puistoruokailulla on vahvat perinteet, ja kaupunki vaalii ja kehittää perinnettä lasten toiveiden pohjalta. Puistoruokailijoiden asiakaskunta on ruokatottumuksiltaan hyvin moninainen. Leikkipuistojen kesäruokalistoja tarkastellaan vuosittain kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä palvelun tuottajan yhteistyönä.

Uudistamme listaa saatujen asiakaspalautteiden mukaan. Olemme huomioineet lasten lisääntyneen kasvis- ja vegaaniruokailun suosion ja lisänneet kasvis- ja vegaaniruokien määrää viime vuosina. Listalle on tuotu myös enemmän kala- ja kanaruokia ja vastaavasti poistettu lihaa sisältäviä ruokalajeja.

Kasvis- ja vegaaniruokien määrä on leikkipuistojen kesäruokailussa kaksinkertaistunut kesästä 2019 kesään 2023. Kesän 2019 ruokalistalla oli yhdeksän kertaa kasvisruokaa, joista kolme vegaaniruokailijoille sopivia. Kasvisruokien osuus oli 20 prosenttia. Kesällä 2022 ruokalistalla oli 14 kertaa kasvisruokaa, joista kymmenen vegaaniruokailijoille sopivia. Kesän 2022 ruokalistan kasvisruokien osuus oli 29 prosenttia. Kesän 2023 ruokalistalla on kasvisruokia 17 kertaa, joista 14 on vegaaneille sopivia. Kesän 2023 ruokalistalla kasvisruokien osuus on jo 39 prosenttia.

” Kasvis- ja vegaani­ruokapäivinä kävijöitä on vähemmän.

Kasvisruokia on tuotu ruokalistalle korvaamaan punaista lihaa sisältäviä ruokia niin, että lasten ja koululaisten suosikit säilyisivät. Kyselyjen perusteella lasten ja koululaisten suosikkiruokia ovat edelleen kalakeitto, makkarakeitto, italianpata ja kasvissosekeitto.

Leikkipuistoruokailun tapahtuessa ulkona ja puisto-olosuhteissa emme pysty huomioimaan muun muassa erityisruokavalioita tai tarjoamaan useampia vaihtoehtoja, vaan kaikissa leikkipuistoissa on tarjolla sama ruoka.

Ruokailu ei vaadi ilmoittautumista. Tilaamme ruoan arvioidulle asiakasmäärälle, joka pohjautuu seurantatilastoihin. Seurantatilastoista olemme huomanneet, että kasvis- tai vegaaniruokapäivänä on vähemmän kävijöitä kuin vastaavasti, jos tarjolla on kala-, kana- tai lihapohjainen ruoka. Pitkän kokemuksen pohjalta olemme saaneet vähennettyä ruokahävikkiä. Ruokavaihtoehtojen lisääminen toisi lisäkustannuksia ja lisäisi jakeluhävikkiä.

Suhtaudumme kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla myönteisesti leikkipuistoruokailun kehittämiseen kasvispainotteisemmaksi huomioiden samalla ympäristövaikutukset, asiakaspalautteet ja muuttuvat ruokailutottumukset. Tervetuloa puistoon ruokailemaan!

Miia Kemppi

varhaiskasvatusjohtaja

Sirpa Jalovaara

ruokapalveluasiantuntija

Helsingin kaupunki

