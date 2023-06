Trumpin ensimmäinen presidenttikausi ja viime vaalien jälkeinen käytös herättävät huolta Yhdysvaltojen liittolaisissa.

Tässä vaiheessa todennäköisintä on, että Yhdysvalloissa vuoden 2024 presidentinvaalit käydään jälleen Joe Bidenin ja Donald Trumpin välillä. Vuoden 2020 vaalien tulosten perusteella Bidenilla olisi hyvät mahdollisuudet voittaa uusintaottelu, mutta Yhdysvaltojen politiikka on arvaamatonta. Muun muassa terveyteen, oikeuslaitokseen tai talouteen liittyvät yllätykset voivat muuttaa asetelmia.

Mitä tapahtuisi, jos Trump valittaisiin neljän vuoden tauon jälkeen taas presidentiksi? Vastaamista vaikeuttaa, että Trump on arvaamaton.

Presidenttiys oli Trumpin ensimmäinen poliittinen luottamustehtävä, ja hänen tyylinsä osoittautui varsin epäsovinnaiseksi. Tosi-tv-tähden kokemuksellaan hän piti huomion itsessään lausunnoilla, joissa häikäilemättömyys oli tärkeämpää kuin totuus.

Trump ymmärsi, että hän voi lietsoa etenkin iäkkäämpien ja vähän koulutettujen valkoihoisten miesten tyytymättömyyttä maailmankauppaan, maahanmuuttoon ja maailmankatsomuksellisiin eroihin liittyvillä puheilla. Hän sai jatkuvasti medianäkyvyyttä populistisilla, protektionistisilla ja kansallismielisillä lausunnoillaan.

Trumpin presidenttikaudella poliittiset linjaukset ja huippuvirkojen haltijat vaihtuivat tiheään tahtiin. Hallinnon johdonmukaisuuden puutetta Trump kompensoi hallitsemalla itse politiikan asialistaa. Arvaamattomuus oli hänen tehokkaimpia työkalujaan.

Trumpin monenkirjavat näkemykset eroavat useissa kohdissa republikaanien perinteisestä linjasta. Kauppapolitiikassa hän on hyökännyt Yhdysvaltojen liittolaisia vastaan. Trump on avoimesti kyseenalaistanut toisen maailmansodan jälkeisen liberaalin maailmanjärjestyksen ja nimittänyt Natoa vanhentuneeksi järjestöksi. Hän on luvannut, että Naton tarkoituksen perusteellinen uudelleenarviointi saatetaan vielä päätökseen.

Presidenttinä Trump vetäytyi Pariisin ilmastosopimuksesta, heikensi Maailman kauppajärjestöä WTO:ta, aloitti kauppasodan Kiinaa vastaan, vetäytyi Iranin ydinsopimuksesta ja ylisti ihmisoikeuksia rikkoneita autoritaarisia johtajia. Hänellä oli erityisen läheinen suhde Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin, ja hän suhtautui epäilevästi Ukrainan tukemiseen.

Yhdysvaltojen kyky käyttää pehmeää valta heikkeni selvästi Trumpin presidenttikaudella. Trump ei juuri kiinnittänyt huomiota ihmisoikeuksiin ja demokratian periaatteisiin, vaikka hänen edeltäjänsä Jimmy Carterista ja Ronald Reaganista alkaen olivat pitäneet niitä esillä. Toiminnallaan Trump heikensi Yhdysvaltojen asemaa ja vaikutusvaltaa kansainvälisissä järjestöissä.

Jo ensimmäisellä presidenttikaudella nähtiin, että Trumpin epäilijöillä tai kriitikoilla ei ole sijaa hänen hallinnossaan. Trump osaa koota ja keskittää vallan itselleen, mutta hänen on vaikea hillitä temperamenttiaan, eikä hänellä ole samanlaista tunneälyä tai kiinnostusta muiden ajatuksia kohtaan kuin monilla aiemmilla presidenteillä. Ensimmäisen presidenttikauden aikana nähtiin usein, että Trumpin impulsiivisuus, omanarvontunto ja piittaamattomuus tosiasioista myös estivät häntä saavuttamasta tavoitteitaan.

Trumpin temperamentti rajoittaa myös hänen tilannetajuaan. Presidentin virkaan tullessaan hän ei osoittanut juuri lainkaan kiinnostusta tiedoissaan ja kokemuksessaan olevien aukkojen paikkaamiseen. Vielä pahempaa oli, että hänen imartelun ja henkilökohtaisen tunnustuksen saamisen tarpeensa johti Yhdysvaltojen liittolaissiteitä heikentäneisiin poliittisiin valintoihin, kuten huipputapaamisiin Putinin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kanssa.

Kun seuraa Trumpin käytöstä hänen presidenttikautensa jälkeen, mikään ei näytä muuttuneen. Trump ei hyväksy tappiotaan vuoden 2020 vaaleissa, ja hän pohjustaa uutta kampanjaansa uskolliseen kannattajakuntaansa vetoavilla äärimmäisillä lausunnoilla.

Jos Trump onnistuu palaamaan valtaan, Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa ennustettavaa on ainoastaan se, että siitä tulee arvaamatonta.

Joseph Nye on kansainvälisen politiikan tutkija ja professori Harvardin yliopistossa.

