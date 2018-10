Muistot

20 ihmishenkeä vaatineiden keskiviikon ja torstain välisenä yönä tapahtuneiden veristen mellakoiden jälkeen Kansainvälinen olympiakomitea KOK kokoontui torstaina pohtimaan Mexicon olympiakisojen kohtaloa.KOK:n puheenjohtajan Avery Brundagen oli määrä pitää kokouksen jälkeen lehdistökonferenssi torstain ja perjantain välisenä yönä Suomen aikaa.Meksikon liittovaltion armeija avasi keskiviikkoiltana tulen Mexicon keskustassa Kolmen kulttuurin aukiolla pidettyyn opiskelijoiden mielenosoitukseen osallistuneita opiskelijoita vastaan.Paikalla syntyi tulitaistelu opiskelijoiden ja armeijan joukkojen välillä. Epävirallisten, mutta luotettavien tietojen mukaan ainakin 20 ihmistä on saanut surmansa taistelun aikana. Yli sata on haavoittunut ja joidenkin tietojen mukaan yli 2000 pidätetty.mukaisesti ja arvokkaasti lipui torstai-iltana merelle autolautta Finnpartner suojissaan modernein ja uhkarohkein vientirynnistyksemme, Finnfocus -68.Tähän uivaan vientinäyttelyyn ottaa osaa lähes 140 yritystä, etupäässä uusviennin piiristä. Kaupallisesta asiantuntemuksesta vastaavat lähes 300 nykyistä ja tulevaa vientinaista ja -miestä. Perille Lontooseen saavutaan maanantaina.Lähdön arvokkuudesta vastasi tasavallan presidentti Urho Kekkonen, pääministeri Mauno Koivisto, kauppaministeri Grels Teir, Englannin suurlähetystön edustajat, vuorineuvokset, kauppaneuvokset ja professorit.Lontoossa viisipäiväistä näyttelyä odottavat myös arvovaltaiset kävijät, Lontoon pormestari, Englannin kauppaministeri, prinsessa Margaret ja hänen puolisonsa.on varmasti melkoinen ystäväkaarti.Tällä hetkellä markkinoilla olevat rypäleet ovat erittäin maukkaita, makeita ja mehukkaita.Mikä parasta, ne ovat myöskin halpoja vuoden keskihintoihin verrattuina, sillä saahan rypälekilon nykyisin jopa alle kahden markan hintaan.Viinirypäle, kuten sen kuivattu muoto rusinakin, sisältää rautaa melkoisen määrän. Kuten jo makeasta mausta saattaa arvata, sisältää se runsaanpuoleisesti hedelmäsokeria. Kaloreita sadasta grammasta viinirypäleitä tulee 65 kcal.Viinirypäle on maukas sellaisenaan, mutta mehevöittää ja maustaa erinomaisesti erilaisia salaatteja ja jälkiruokia ja on käyttökelpoinen koristeluhedelmä.sitten saivat kakkosohjelman nuoret katsojat nähdä, kuinka robotti Ropsille asennettiin omatunto. Vanha tuttava, aivan pienen pojan kaltainen robotti Rops palasi kuvaruutuun kokemaan uusia seikkailuja.Tähän asti hän on saanut selviytyä ilman omaatuntoa, ja kuten Ropsin edellisistä seikkailuista muistetaan, tulokset saattoivat olla hyvinkin hankalia. Nyt tiedemiessetä Magnus on päättänyt korjata virheen, ja uusittu robotti Rops saa jälleen kohdata vanhat ystävänsä.– –Robotti Ropsin isä on virolainen insinööri Boris Kabur, joka on kirjoittanut suurta suosiota saavuttaneet seikkailut. Ne ovat Suomessakin päässeet television lisäksi myös teatterinäyttämöille eri puolilla maata.Kakkos-ohjelmassa Ropsin seikkailuja ohjaa Vili Auvinen. Vili Auvinen on myös sovittanut näytelmän kuvaruutuun.pidätti torstaina newyorkilaisen jippiejohtaja Abbie Hoffmanin ja repi paidan hänen päältään arvellen, että se oli ommeltu Yhdysvaltain lipusta.Tämän jälkeen kävi ilmi, että hänen selkäänsä oli maalattu kansallisen vapautusrintaman lippu.Edustajainhuoneen erään toimistorakennuksen edustalla syntyi käsikähmä ja kaksi muuta jippietä – Youth International Partyn jäsentä – pidätettiin yhdessä Hoffmanin kanssa heidän ollessaan saapumassa epäamerikkalaista toimintaa tutkivan edustajainhuoneen valiokunnan juuri alkaneeseen istuntoon.Hoffman on yhdessä muiden liikkeensä edustajien kanssa kutsuttu todistamaan demokraattien puoluekokouksen aikana Chicagossa syntyneitä mellakoita koskevassa valiokunnan tutkimuksessa.Capitolin poliisi syytti Hoffmania Yhdysvaltain lipun silpomisesta ja pidätyksen vastustamisesta.olympiakisat ovat kehittäneet hienostuneen ja vaarattoman autotyttösysteemin, jota miesurheilijat hanakasti käyttävät hyväkseen.Pitkin päivää ja erikoisesti illalla kiertelee olympiakylän ympärillä viehättäviä meksikolaistyttöjä houkuttelevissa autoissa urheilijoita pyydystäen.Oman leimansa yleensä saanut autotyttö merkitsee täällä kuitenkin, näin asioita kokeneet suomalaiset punastumatta väittävät, vilpitöntä ystävyyttä.Usein tytöt vievät urheilijat kotiinsa esitelläkseen nämä perheelleen. Ohjelmaan kuuluu lisäksi kiertoajelu kaupungilla ja ennen kaikkea ajatusten ja kansallistunnuksien vaihtoa.