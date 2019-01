Muistot

Lasse Ala-Ketola 1928–2018

Dosentti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ala-Ketolan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lassen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kirjoittaja on Lasse Ala-Ketolan poika.