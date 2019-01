Muistot

Marja Ukkonen 1941–2018

Mainonnansuunnittelija

Ukkonen

Kulttuuri

Kirjoittaja on Marja Ukkosen ystävä ja pitkäaikainen työpari.