Muistot

Bror Söderman 1934–2019

Arkkitehti

Ensimmäisen

Söderman

Kirjoittajat ovat Bror Södermanin kollega ja hänen sukulaisiaan.

Bror Söderman kuoli 21. tammikuuta 2019 Espoossa 84-vuotiaana. Hän oli syntynyt Vaasassa 6. huhtikuuta 1934.Söderman oli monipuolinen suunnittelija. Hän oli luonteeltaan ahkera ja rakasti työtään. Työssään hän oli periksiantamaton, muuten elämässään vaatimaton. Hänen työnsä jälki näkyy monella alueella pääkaupunkiseudulla ja etenkin Espoossa.työpaikkansa Söderman sai Asuntosäätiöstä. Nuoren opiskelijan onneksi professori Heikki von Hertzen otti nuoren arkkitehtiopiskelijan huomaansa ja edisti hänen uraansa monin tavoin. Yhteistyö oli hedelmällistä, ja sen tulokset ovat tänä päivänä nähtävissä. Tästä esimerkkinä Budapest-suunnitelma Kivenlahti-Kirkkonummi.Hertzen oli vertaansa vailla oleva visionääri, jolta Söderman sai vaikutteita suunnittelutyöhönsä, kuten Tapiolan Itärannan asemakaavaan: pienet talot rannalla, seuraavaksi rivitalot ja niiden taakse kerrostalot. Kaikille valoa ja maisemaa.Södermanilla oli opiskeluajoistaan lähtien oma toimisto. Se kasvoi 1980-luvulla arkkitehdin keskittyessä oman toimiston toimeksiantoihin. Referenssilista on pitkä: lähes sata asuintaloa, joissa yli 3 900 asuntoa, toimitila- ja liikekeskuksia, muutama golfkeskus, lukuisia suuria pysäköintilaitoksia ja niin edelleen. Hänet tunnettiin myös kaavoittajana.Rakennusten ympäristön suunnittelua Söderman piti työssään erityisen tärkeänä. Kivenlahden Merikeskus on saanut kaksi tunnustuspalkintoa hyvänä asuinalueena myös ympäristön osalta.Söderman palkittiin puurakentamisen tunnustuspalkinnolla Störsvikin golfkeskukseen liittyvän puutaloalueen suunnittelusta. Myös muita tunnustuspalkintoja on tullut. Söderman sai Heikki von Hertzenin säätiön ensimmäisen apurahan, ja hänet palkittiin Tapiola-mitalilla.osallistui aktiivisesti asukasyhteistyöhön Tapiolan alueneuvottelukunnassa. Hän oli myös aikanaan Espoon kauppakamarin Tapiola-jaoksen jäsen sekä joitakin vuosia Espoon kiinteistölautakunnan jäsen.Brorin elämää leimasi rakkaus taiteisiin. Hän oli loistava kuvataiteilija, piirtäjä ja kuvanveistäjä. Suunnitteilla ollut näyttely kevällä 2019 jäi toteuttamatta. Häneltä jäi laaja arkkitehtuuri- ja taidekirjasto.Hän oli huumorintajuinen, elämänmyönteinen ja ystävistään kiinnostunut. Ystävien ja perheen kanssa rentouduttiin kesäasunnolla Snappertunassa. Pojan kaverit olivat tervetulleita, ja perheyhteisö joskus hyvinkin laaja.