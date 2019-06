Muistot

presidentille lahjoitettavan katetun uima-altaan rakennustyöt on aloitettu Tamminiemessä. Rakennuksen odotetaan, valmistuvan syksyllä.Lahjoittajina ovat eri liikelaitokset ja rakennusyhtiöt. Valtio kustantaa rakennuksen suunnittelu- ja piirustustyöt. Rakennuksen on suunnitellut yliarkkitehti Matti Hirvonen rakennushallituksesta.Merivesi Tamminiemen edustalla on niin likaista, että terveydenhoitolautakunta on kieltänyt siinä uimisen.Laatoitettu allas on kooltaan 4 X 8 m. Se on toisesta päästä 1,5 m ja toisesta l m syvä.Rakennuksen suuruus on 7,40 X 10,90 m. Sen sisäkorkeus harjan kohdalta, on 3 m eli sama kuin Tamminiemen saunan. – –”Hanke on ollut vireillä vuosia. Alunperin suunniteltiin ulkoallasta. Mutta koska presidentti kesäisin on pääasiassa Kultarannassa Naantalissa ja voi siellä uida meressä, tarvitsee hän sisäaltaan, jota voidaan talvisinkin käyttää”, sanoi tasavallan presidentin vanhempi adjutantti, eversti Urpo Levo.ihminen astuu kuun pinnalle suunnitelmien mukaan maanantaina 21.7. klo 8.17 Suomen aikaa.Apollo 11:n lennon kaikkia vaiheita seurataan televisiossa seuraavan aikataulun mukaan: keskiviikkona 16.7. nähdään televisiossa suorana lähetyksenä Apollo 11:n lähtö klo 15.32 sekä yhteenveto lähdöstä illan uutislähetyksessä.Apollo kapselin matkaa kuuhun seurataan 18.7. ja 19.7. satelliittilähetyksinä uutisissa sekä 19.7. erikoislähetyksessä muun ohjelman jälkeen.Pasilan televisiokeskuksessa päivystää kuupäivinä 20.–21.7. ”kuustudio” (asiantuntijoita, yhteydet Pasi Rutaseen Houstonissa, pienoismalleja ym. havaintomateriaalia).90 prosenttia autoilijoista kannattaa turvavöiden määräämistä vakiovarusteiksi kaikkiin autoihin, ilmenee Taljan turvavöiden käyttöä koskevasta tutkimuksesta.Turvavöiden kalleutta pidettiin suurimpana syynä vöiden puuttumiseen.Turvallisuutta pidetään ylivoimaisesti tärkeimpänä syynä turvavöiden käyttöön. Niistäkin autoilijoista, jotka ilmoittivat käyttävänsä turvavyötä vain erittäin harvoin yli 70 prosenttia katsoi turvavyön lisäävän ajoturvallisuutta.Turvavöitten asentamisen yleisyys vaihtelee lääneittäin. Eniten oli turvavöitä asennettu eteläisissä lääneissä ja vähiten itäisissä ja pohjoisissa lääneissä.Uudenmaan läänissä yli 50 prosenttia autoista oli varustettu turvavyöllä, kun vastaava luku Oulun läänissä oli vain 30 prosenttia.Alle 25-vuotiaitten omistamissa autoissa olivat turvavyöt harvinaisempia kuin tätä vanhempien henkilöiden ajoneuvoissa ja naisilla oli turvavyöt useammin autoissaan kuin miehillä.torjuntaan on keskusrikospoliisilla ollut kesäkuusta 1968 lähtien käytettävänään kuusi henkilöä, ilmenee vuoden 1968 vuosikertomuksesta.Tätä työtä ovat kuitenkin eräät nuoret radikaalit alkaneet vaarantaa, sanotaan vuosikertomuksessa.Keskusrikospoliisilla oli käytettävänään huumausainerikollisuuden torjuntaan 1.6.1968 lukien rikostarkastaja, ylikonstaapeli ja neljä liikkuvasta poliisista lainaksi saatua konstaapelia.Tartossa, samalla paikalla, missä vuonna 1869 pidettiin ensimmäinen yleiseestiläinen laulujuhla, sytytettiin soihtu, joka nyt on tuotu Tallinnan Raatihuoneelle.Tämä soihtu kiersi ennen Tallinnaan saapumistaan kaikki ne paikkakunnat, jotka liittyvät näiden juhlien historiaan.Tämänkertainen laulujuhla alkoi kesäkuun 14. päivänä Tartossa.Samoin kuin 100 vuotta sitten tässä yliopistokaupungissa esiintyivät ainoastaan miehet. 6009 laulajaa kaikkialta Eestistä osallistui juhlakulkueeseen ja laulukentällä pidettyihin konsertteihin.Juhlien keskeisenä tapahtumapaikkana on kuitenkin nykyään tasavallan pääkaupunki.10 erikoisjunaa ja valtava määrä tavallisia junia, lentokoneita, linja-autoja ja henkilöautoja on kuljettanut Tallinnaan laulujuhlien osanottajia ja vieraita.Yli 28000 laulajaa on saanut karsintaharjoituksissa oikeuden edustaa laulujuhlilla Neuvosto-Eestin musiikkikulttuuria.Tämän lisäksi laulujuhlilla esiintyy 18 lauluryhmää muista neuvostotasavalloista sekä Suomesta, Unkarista, DDR-stä ja Puolasta saapuneet kuorot.veljekset Henning ja Folke Eriksson Kainuusta ovat kehittäneet matkasaunan, jota voi kuljettaa mukanaan tavallisessa matkalaukussa. Sen käyttöön tarvitaan kuitenkin vesijohto suihkuineen.Sauna käsittää tuolin, muovivaipan, jonka kylpijä levittää ylleen sekä paineletkun. Letku kiinnitetään suihkuun, joka sinkoaa veden muovin päälle, jolloin ”sauna” lämpiää vaipan alla.Saunan kustannukset ovat noin 200 kruunua.HS