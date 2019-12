Muistot

Tuomo Orrenmaa 1960–2019

Säveltäjä

Kirjoittaja on Tuomo Orrenmaan pitkäaikainen ystävä ja tukija.

ja kitaristi Tuomo ”Tuppu” Orrenmaa kuoli äkilliseen sairauskohtaukseen kotonaan Helsingissä 24. lokakuuta. Hän 58-vuotias, syntynyt Kauhavalla 21. joulukuuta 1960.Orrenmaa tunnettiin taitavana kitaristina, mutta alun perin hän oli puhallinsoittaja pääsoittimenaan trumpetti. Hän ei tyytynyt tavanomaiseen. Jo alakouluikäisenä hän käsitteli trumpettia erittäin taitavasti.Orrenmaa soitti jo kouluaikoinaan monissa yhtyeissä. Hän opiskeli Helsingin Oulunkylän Pop Jazz -konservatoriossa 1983–85 pääsoittimenaan soolokitara. Opettajansa Raimo Sarkio oli lopulta todennut, ettei heillä ole hänelle enää annettavaa, ja suunnaksi ehdotettiin Sibelius-Akatemiaa.Toisin kävi. Orrenmaa pyrki, pääsi ja lähti isompiin kuvioihin Los Angelesiin kuuluisaan Guitar Institute of Technology -instituuttiin.Orrenmaan oma musiikillinen ote oli muotoutunut progressiivisen rockin, funkin, bluesin ja jazzin pariin ja näiden välimaastoihin. Hän oli soittouransa aikana ammentanut vaikutteita mm. Jimi Hendrixin, Jeff Beckin, Creamin ja Wigwamin musiikeista.Hänen opettajansa Los Angelesissa olivat maailman huippua. Henkilökohtaisena opettajana toimi mm. Scott Henderson. Valmistuttuaan huippuarvosanoin Orrenmaa ei jäänyt USA:han, vaan palasi Suomeen.Orrenmaa painotti useasti, että musiikin täytyy olla kaikki rajat ylittävä universaali kieli. Jokaiseen kappaleeseen tulee sisällyttää neljä elementtiä: melodia (teema), rytmi, jännite ja harmonia.Orrenmaa sai innoitusta Jean Sibeliuksen musiikista. Orrenmaa toimi sävellystyönsä ja omien orkesteriensa ohessa mm. Porin Palmgren-konservatorion kitaransoiton opettajana vuosina 2004–06.Orrenmaa julkaisi neljä levyä. Viimeiseksi julkaistiin vuonna 2009 Make My Day, jota voitaneen pitää Orrenmaan päätyönä. Levy sisältää paitsi taiteilijan omia sävellyksiä, myös yhden lyömäsoitinguru Billy Cobhamin teoksen.Make My Day -levyllä soittivat ensimmäistä kertaa samalla julkaisulla maailmankuulu Tower of Power -puhallinsektio sekä Billy Cobham. Levy jäi myös legendaarisen basistin Pekka Pohjolan viimeiseksi levytykseksi.Tuomon lähipiiriin kuuluivat veljet Olli, Juho ja Pekka perheineen sekä Sanna-Mari.