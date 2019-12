Muistot

Juhani Metsäranta 1935–2019

Kauppias

Metsäranta

Myymälätarkastaja

1980-luvulla

Kovan

Kirjoittaja on Juhani Metsärannan tytär.

Kirjoittaja on Juhani Metsärannan tytär.

Juhani Metsäranta kuoli 84-vuotiaana Seinäjoella 4. lokakuuta 2019. Hän oli syntynyt Seinäjoella 20. heinäkuuta 1935.oli pienen mökin poika, isä työskenteli rautateillä ja äiti leipomossa. Jo pojankol­tiaisena hän ymmärsi työnteon merkityksen. Yhdeksänvuotiaana hän varmisti, että perheen oma lehmä sai laiduntaa ison talon lehmien joukossa hyvillä laidunmailla.11-vuotiaana Metsäranta valehteli ikänsä päästäkseen palkkatyöhön. Itikan (nyk. Atria) turvetyömaa oli ensimmäinen kesätyöpaikka. Seuraavana kesänä hän yleni juoksupojaksi Itikan myymälään.Työ jatkui kouluaikana, sitä Metsäranta kävi iltaisin siirtolaisten tultua paikkakunnalle. Reppua ei tarvinnut juuri kotona aukaista, niin hyvin hän omaksui opetuksen. Hyvä muisti ja nopea laskupää olivat hänen vahvuuk­siaan koko työuran ajan.nimitti Metsärannan vastaamaan kaupasta tämän ollessa 14-vuotias. Jo ensimmäinen välitilinpäätös oli positiivinen. Metsärannasta tuli luottohenkilö, ja jatkossa hänet lähetettiin kannattavuusongelmissa oleviin myymälöihin.Armeijan jälkeen 1953 Metsäranta alkoi suunnitella omaa kauppaa. Ensimmäisen oman sekatavarakauppansa hän avasi 7. toukokuuta 1959. Tämä oli hänen unelmiensa täyttymys. Seuraava merkittävä etappi kaup­piasuralla oli Keskon K-ketjusta irtautuminen, alkoi ura villinä ja vapaana kauppiaana.Metsäranta oivalsi, että kauppatapa on muuttumassa, pienten myymälöiden aika alkaa olla ohi. Visio vahvistui Saksaan suuntautuneella tutustumismatkalla.Ensimmäinen Minimani avattiin 1986 Nurmon Kivisaaressa. Erä- ja konkurssipesien ostot takasivat menestyksen heti avajaispäivästä lähtien.Metsärannan visionääriset kauaskantoiset ratkaisut ovat laajentaneet ketjua määrätietoisesti. Minimani toimii Seinäjoen lisäksi Vaasassa, Kokkolassa, Jyväskylässä ja Lempäälän Ideaparkissa. Paikallisessa kilpailussa Minimani on vahva toimija. Kuudes hypermarket avataan Rovaniemellä syksyllä 2020. Uuden myymälän perustamispaperit Metsäranta allekirjoitti vain kaksi viikkoa ennen kuolemaansa."Olen luottanut vaistoihini kauppapaikkojen suhteen, pitänyt silmäni auki huomista ajatellen ja sulkenut korvat epäolennaisuuksilta. Vainu on vahvuuteni ja määrätietoisuus kantavimpia voimia". määritteli Juhani menestymisensä salaisuudet.työn ohessa Juhanin elämään mahtuivat useat urheiluharrastukset. "Ajankäyttö on järjestelykysymys", hän totesi.Minimaneissa on myyty vuosittain noin 3000 banaanilaatikollista "Kauppiaan sekaklapeja." Klapien hakkaaminen autonrengasta hyväksikäyttäen nosti Juhanin lehtien otsikoihin sekä televisioiden uutisiin. Juhani Metsärannasta on tehty myös oma dokumenttielokuva "Juhanin Minimani".Meidän Suomi -lehden haastattelussa keväällä 2019 Juhani toteaa: "Tavoitteeni on, että vielä 90-vuotiaanakin pidän asiakkaat kuivissa polttopuissa."Tämä tavoite ei toteutunut. Juhani menehtyi vaikeaan pitkäaikaiseen sairauteen. Perheyritystä jatkavat nyt hänen tyttärensä perheineen.