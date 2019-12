Muistot

”Kymppitonnin” huumausainekoirat tullin haltuun

HS 18.12.1969

Tullilaitos

Vöiden turva ja turma

Sana

Uhrit outoja hippimurhaajille

Los Angeles (AP)

Charles Mansonin

Alahuone äänesti pyövelin työttömäksi

Lontoo (Olli Kivinen)

Englannin

Nahkapäät eivät siedä hippien ja Helvetin enkelien koreilua

Lontoo.

Tucker

Lentokilvan lähtö siirtyi

Lontoo (UPI)

Englannista

sai keskiviikkona ensimmäiset huumausainekoiransa. Koirista kaksi jää Helsinkiin, yhden asemapaikaksi tulee Turku ja yhden Tornio.Ne saattavat kuitenkin ilmestyä huumausaineita jäljittämään missä tahansa. Labradorinnoutajia olevien koirien koulutus maksoi 10 000 markkaa, ja ne koulutettiin Sotainvalidien veljesliiton opaskoirakoulussa Mäkkylässä.Koirien isännät ovat erittäin tyytyväisiä hoidokkeihinsa ja vakuuttavat, että esimerkiksi autoon ei huumausaineita voi mitenkään kätkeä niin, ettei harjaantunut koira niitä löytäisi.Tullin päämääränä on saada ainakin 10 huumausainekoiraa, ja seuraavien koulutus aloitetaan heti, kun sopivia pentuja löydetään.turvavyö sisältää jo sinänsä arvoarvostelman, joka vetoaa tunteisiin ja on omiaan muokkaamaan mielialoja istuinvöiden käytön puolesta.Tällainen tunnepohja ei kuitenkaan riitä, kun istuinvyöt nyt ovat joutumassa lainsäädännön kohteeksi. Sekä lainsäätäjät että tavalliset autoilijat kaipaavat tässä asiassa propagandan asemesta todellista tietoa.Ensi vuonna – todennäköisesti 1. 7. alkaen – istuinvyöt tulevat uusissa henkilöautoissa pakollisiksi.Tällainen määräys tuskin vielä tekee vääryyttä kellekään.Vyöthän ovat auton hintaan nähden niin halpoja, että tehtaat ja maahantuojat voivat aivan hyvin tarjota ne ostajille ilmaisina vakiovarusteina.Asian luonne muuttuu kuitenkin, jos myös vöiden käyttäminen tehdään pakolliseksi, kuten joskus on kaavailtu.Vaikka eräät saavatkin kiittää vöitä hengestään, niin toisaalta tiedetään, että liikenteessä sattuu myös tilanteita, joissa vyöt ovat pikemminkin turmaksi kuin turvaksi. Siksi on jokaisen saatava itse päättää, käyttääkö hän istuinvöitä vai ei.hippiperheeseen kuulunut Susan Atkins, joka kertomalla sellitoverilleen Sharon Taten murhasta pani alulle uuden vaiheen murhatutkimuksissa, sanoo, että murhaajat eivät tienneet uhriensa henkilöllisyyttä ennen kuin seuraavana päivänä, jolloin kaikki tiedotusvälineet puhuivat tapauksesta.Susan Atkins esitti mielipiteensä Los Angeles Timesille sunnuntaina antamassaan haastattelussa.Susan Atkins itse kertoi saaneensa selville murhan neljän uhrin nimet seuraavana päivänä television uutislähetyksestä.”Katselimme uutisia ja yhtäkkiä kaikki valkeni. Murhattujen joukossa sattui olemaan kuuluisa näyttelijätär Sharon Tate. Koko juttu oli paisunut koko maailman laajuiseksi uutiseksi. Ja sitä me totisesti emme olleet aavistaneet.””Kun olimme nähneet uutiset, yksi meistä totesi, että tekomme oli täyttänyt tarkoituksensa. Oli tarkoitus herättää pelkoa ihmisessä. Juuri siksi me sen teimme. Ja myös osoittaaksemme neekereille, kuinka valkoinen mies voitetaan.”julkisten teloittajain ammatti astui keskiviikon vastaisena yönä tuntuvan askeleen kohti pysyvää paikkaa historiassa, sillä alahuone äänesti vakuuttavasti kuolemanrangaistuksen kertakaikkisen lopettamisen puolesta.Hirttotuomion poistamisessa on vielä edessä ylähuoneen kaksipäiväinen keskustelu ja torstai-iltainen äänestys, joka saattaa viivästyttää kuolemanrangaistuksen viraltapanoa. Sen on määrä tapahtua ensi vuoden heinäkuun lopulla.Tosiasiassa elinkautinen on ollut suurin rangaistus jo liki viisi vuotta, sillä vuonna 1965 aloitettiin koeaika ilman kuolemantuomiota. Tarkoituksena oli saada tilastojen avulla selväksi, kasvattaako hirttoköyden uhkan poistaminen murhalukuja. Lopettamisen kannattajat ovat sitä mieltä, ettei näin ole käynyt.Köyden säilyttämisen puolesta kamppailevat ovat eri mieltä. Viimeksi mainitut viittaavat siihen, että väkivaltarikoksissa ja ampuma-aseiden käytössä on tapahtunut tuntuvaa nousua. Poliisit katsovat, että tämä johtuu kuolemanrangaistuksen poistamisesta, sillä rikolliset eivät enää jätä aseitaan kotiin lähtiessään pimeisiin puuhiinsa.Sisäministeri James Callaghan lupasi tiistai-iltana, että viranomaiset aloittavat täydellisen tutkimuksen väkivallan kasvun syistä.on 15-vuotias ja puhuessaan hän pitää peukaloitaan kapeiden housunkannattimien varassa. Sanojensa vakuudeksi hän polkaisee silloin tällöin teräsvahvisteisilla kengillään katukäytävää äänekkäästi.”Hipit ovat kurjaa, likaista joukkoa”, hän sivelee puliksi ajeltua päätään mietteissään.”Me emme välitä tappeluista, mutta emme myöskään pakene. Hipit ja 'helvetin enkelit' ovat niitä, joiden kanssa tappelemme mieluiten.”Tucker on nahkapää – Englannin uusimman nuorisokultin jäsen. Vastoin aikaisempien nuorisokulttien ideologiaa nahkapäät ovat varsin konservatiivista joukkoa.Heidän opinkappaleensa on lyhyt ja yksinkertainen: hemmottelu kaikissa muodoissaan on tuomittavaa. Nahkapäät olivat lontoolaislehtien etusivuilla aikaisemmin tänä vuonna, jolloin heitä syytettiin tappelujen aiheuttamisesta jalkapallo-otteluissa.Nyt he pääsevät seuraamaan jalkapallo-otteluita vain, jos he jättävät teräsreunoilla vahvistetut kenkänsä kotiin ottelun ajaksi – poliisi ei pidä heidän potkukengistään.Australiaan tapahtuvan lentokilpailun lähtöä lykättiin keskiviikkona vuorokaudella Ranskan ja Englannin yläpuolella vallitsevan huonon sään vuoksi, ilmoittivat kilpailun järjestäjät.Lähes 200 lentäjää 16 maasta osallistuu 82 lentokoneella 20.000 kilometrin pituiseen kilpailuun, jonka palkintojen yhteisarvo ylittää 50 000 puntaa (500.000 mk). Osanottajien joukossa on myös suomalainen naislentäjä Orvokki Kuortti.HS