Matti Ahde 1945-2019

Kirjoittajat ovat Matti Ahteen ystäviä.

eduskunnan puhemies, ministerikuoli 20. joulukuuta 2019 haimasyöpään kotonaan Helsingissä 73-vuotiaana. Hän oli syntynyt Oulussa joulun aatonaattona 1945. Matti Ahde kuului suurten ikäluokkien lahjakkuuksiin ja jätti elämäntyöllään näkyvän jäljen niin politiikkaan kuin kulttuuri- ja urheiluelämäänkin.Jopa sodanjälkeisen pula-ajan mittapuilla arvioiden Matti Ahteen lapsuudenkoti oli rutiköyhä. Seitsenlapsisen perheen toimeentulosta huolehtiminen jäi pitkälti äidin vastuulle, kun alkoholisoitunut isä menetti työnsä ja työkykynsä. Aina kun synnytyksiltä ja lastenhoidolta pääsi, äiti tienasi perheelle elantoa siivoojana ja muurarien apurina, välillä kahtakin työtä tehden.Isä jäi Matille etäiseksi, mutta suhde Lahja-äitiin oli sitäkin vahvempi. Haukiputaan Kellon "turvemökissä" oli kodin lämpöä, vaikka nurkat olivat talvisin huurteessa. Koti oli aina siisti ja lapsilla puhdasta päällä. Perheen esikoisena Matti joutui huolehtimaan sisaruksistaan ja toimimaan heille "varaisänä".Vaatimaton kotitausta jätti jäljen pojan arvo- ja ajatusmaailmaan, mutta kasvatti hänessä myös tarvetta ja kykyä selvitä vastoinkäymisistä. Matti halusi menestyä ja voittaa, olipa kyse tikanheitosta, golfista tai politiikasta. Juuri kilpailun ja yhteistoiminnan yhteensovittaminen olikin leimallista Mattia - niin hänen omassa persoonassaan kuin yhteiskunnassakin.Joukkuepelaajan lupaava ura jalkapallossa katkesi polvivammaan. Niinpä Ahde alkoi hyödyntää pelisilmäänsä yhteiskunnalliseen toimintaan. Politiikan kentällä muiden siirtojen lukeminen ja ennakointi sekä oma sijoittuminen kentällä ovat menestyksen A ja O.Sähkömies, nuorisoliiton järjestöohjaaja Matti Ahde nousi eduskuntaan 24-vuotiaana ensi yrittämällä vuoden 1970 "nuorisovaaleissa". Vaikka vasemmistoenemmistö noissa vaaleissa menetettiin, Sdp säilyi suurimpana puolueena.Peruskoulu-, kansanterveys- ja päivähoitolait olivat tärkeitä virstanpylväitä suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisessa. Äänestysnappia eduskunnassa painaessaan Matti Ahde tunsi saavutukset hyvin omakohtaisina.Edustavalle, asioita nopeasti omaksuvalle työläisnuorelle oli SDP:ssä sosiaalinen tilaus. Työväen Akatemiassa saaduilla valtiotieteen, historian ja puhetaidon opeilla oli käyttöä, kun Ahteen poliittinen ura lähti nopeaan nousukiitoon. Oli enteellistä, että opinnäytteensä Ahde teki parlamentarismista. Hän totesikin myöhemmin monesti olevansa poliitikkona ominaislaadultaan nimenomaan parlamentaarikko.Jo 29-vuotiaana hänet valittiin suurimman eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi. SDP:n sisäpiirissä Matti Ahde vaikutti parikymmentä vuotta - eduskuntaryhmän puheenjohtajana, ministerinä ja puolueen varapuheenjohtajana.Poliitikkona Matti Ahde edusti työväenliikkeen parhaita perinteitä. "Meidän Matti" oli sosiaalinen lahjakkuus, jolla oli kyky lähestyä luontevasti toista ihmistä, olipa tämän yhteiskunnallinen asema mikä tahansa. Haitaksi ei ollut harrastus lauluun kitaran kanssa tai musiikkiin klassisemmissa muodoissa. Ensi kosketuksensa taidemusiikkiin Matti sai Oulun tuomiokirkon poikakuorossa, ja oopperan lumoihin hän jäi Työväen Akatemian vuosinaan.Ahde oli rohkea kannanottaja ja taitava taustavaikuttaja. Puhujana hän oli sytyttävä ja ratkoi valtakunnan asioiden ohessa myös pienten ihmisten pulmia.Politiikan rinnalla Matti Ahteen elämässä ovat kulkeneet taiteen ja urheilun vahvat juonteet. Kaikessa tekemisessään hänelle oli tärkeintä saada aikaan konkreettisia tuloksia. Politiikassa sellaisia olivat muun muassa ympäristöministeriön ja eduskunnan tarkastusvaliokunnan perustamiset, musiikin saralla Kansallisoopperan ja Kuhmo-talon uudisrakennukset sekä liikuntapolitiikassa työväenurheilun eheyttäminen TUL:n puitteisiin.Kun "ventti" eli 21 vuotta politiikassa tuli täyteen, Ahde siirtyi 44-vuotiaana Veikkaus Oy:n toimitusjohtajaksi. Ja tulosta syntyi sielläkin: vuosikymmenessä yhtiön liikevaihto ja tuotto tuplaantuivat.Valtaosa Oulun vaalipiirin vaikuttajista yli puoluerajojen on tunnustanut Ahteen ansiot alueen ja sen ihmisten hyväksi tehdyssä työssä. Arvostuksesta todisti sekin, kuinka hyvin hänet otettiin vastaan toiselle eduskuntakaudelle (2003-11) yhdentoista Veikkaus-vuoden jälkeen. Sdp:n puoluevaltuuston johtoon hänet valittiin 2005.Juhlaväki varmaan vähän hätkähti, kun veikkausjohtajan 50-vuotisvastaanotolla päivänsankari aloitti puheensa sanomalla, että "jos kuolisin nyt, minusta voitaisiin sanoa, että siinä oli onnellinen mies". Neljännesvuosisata myöhemmin nuo sanat joutuivat todelliseen testiin.Saatuaan keväällä 2017 haimasyöpädiagnoosin Matti Ahde ei luhistunut henkisesti, vaan tuttu taistelija hänessä heräsi jälleen. Hän liikkui kesätapahtumissa, vaaliristeilyillä ja seminaareissa aina kun hoidot ja päivän kunto sen suinkin sallivat. Niistä hän ammensi elinvoimaa.Ystävät ja tutut ihmettelivät, kuinka kuolemaa silmästä silmään katsova mies vaikutti niin levolliselta ja laski jopa leikkiä. Vielä tänä syksynä Matti Ahde esiintyi useissa tilaisuuksissa ja kantoi huolta siitä, ankkuroituuko SDP jatkossakin köyhän ja heikon ihmisen puolustajaksi."Liikkeemme moraalisen ja eettisen perustan täytyy rakentua sille, että se on heikompien puolella. Puolueeseen ei liitytä itsen vaan toisten ihmisten vuoksi", hän linjasi.Matti Ahde tuli sosialidemokratian valtavirtaan vasenta kaistaa ja kirjoitti sosialidemokraatin aina yhdellä a-kirjaimella. Hänen sosialisminsa voi kiteyttää pohjoismaisen hyvinvointivaltion rakentamiseen ja puolustamiseen.Matti Ahteen oma uskomaton elämänkaari on oivallinen todistus yhteiskuntamme luomista mahdollisuuksista: lapsuuden sisarussarjan varaisän tehtävistä eduskunnan puhemieheksi.Poliitikon ja yritysjohtajan kalenterit olivat olleet vuosikymmeniä täynnä menoja. Pertunmaalta hankitusta mökistä muodostuikin Ahteen perheelle Matin viimeisinä 15 vuotena tärkeä yhdessäolon ja rauhoittumisen paikka. Erityisesti "pappa" arvosti pienen pojanpoikansa Okon kanssa vietettyä aikaa.Vuonna 2017 Matti Ahteelle myönnettiin ministerin arvonimi yhteiskunnallisista ansioistaan.Viimeiselle maalliselle matkalleen Matti Ahde lähtee Helsingin Kallion kirkosta lauantaina 25. tammikuuta 2020.