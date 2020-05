Muistot

John Horton Conway 1937–2020

Englantilainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Conwayta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syvällisimmät

Emme

Kirjoittaja on matemaatikko ja John Horton Conwayn tuttava.