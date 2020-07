Muistot

Mikko Durchman 1950-2019

Erikoishammasteknikko

Opintojen

Durchman

Yksi

Raija,

Kirjoittaja on Mikko Durchmanin tytär.

Mikko Durchman siirtyi ikuiseen itään läheisten ympäröimänä Oulussa 22. marraskuuta 2019. Durchman kuoli glioblastoomaan, joka vei hänet luotamme vain 69-vuotiaana.Mikko Durchman oli syntynyt Nurmeksessa 13. heinäkuuta 1950 toiseksi vanhimpana nelilapsiseen perheeseen. Lapsuus 50-luvun maalaispitäjässä oli täynnä seikkailua ympäröivässä luonnossa.Keskikoulun jälkeen Durchman muutti Helsinkiin aloittaakseen hammasteknikkokoulun. Hänen unelmansa oli aloittaa arkkitehtuurin opinnot, mutta odotukset seurata isän jalanjälkiä veivät voiton uravalinnassa.Opintojen jälkeen vuonna 1973 hän suoritti asepalveluksen Isosaaren Rannikkotykistössä, jatkoi Santahaminan upseerikoulussa ja eteni reservissä yliluutnantiksi. Asepalveluksen jälkeen hän työskenteli Helsingissä hammasteknikkona, kunnes vuonna 1974 esikoistyttären syntymän jälkeen he päättivät puolisonsa Raijan kanssa palata kotiseudulleen Nurmekseen.Nurmeksessa he perustivat Durchman Oy:n. Työelämä oli suuri osa heidän elämäänsä ja heidän kolme tytärtään olivat tuttu näky optikkoliikkeen sekä hammaslaboratorion puolella. Viimeiset vuodet Durchman teki vielä osa-aikaisesti töitä, sillä hän koki pitkät asiakassuhteet niin tärkeiksi, ettei raaskinut lopettaa töitä kokonaan.Durchman oli loppuun saakka aktiivinen järjestötoimija sekä purjehtija.Vielä kesällä 2018 Mikko ja Raija purjehtivat Välimerellä, missä Dodekanesian saaristosta oli tullut heille rakas tukikohta. Erityisesti Leroksen saari kutsui heidät rantaansa kerta toisensa jälkeen. Lakin satamassa on laadittu monet purjehdussuunnitelmat puhaltavien meltemien mukaan, nautittu hyvästä purjehdusseurasta, taianomaisista maisemista sekä sydämen vievästä kreikkalaisesta ruuasta. Ja voimallisen aamuauringon noustessa on hyvästelty jälleen ystävä, jonka vapaat luonnonrannat, pienet satamat ja valkoiset kylät ovat jääneet kellumaan autuaana nauhana turkoosissa Välimeressä veneen liukuessa äänettömästi autiolle merelle.Mikko Durchmanin suurista unelmista yksi toteutui, kun perheen kesämökki valmistui. Vahvan visionäärin tavoite oli siirtää isänsä perintömailla olleet vilja-aitat perheen kesäpaikaksi. Kovalla työllä, vahvalla visiolla sekä osaavien timpurien ansiosta kesäparatiisi lopulta valmistui juhannuksena 2013. Sen jälkeen perhe on viettänyt unohtumattomia kesiä yhdessä tuossa onnellisuuden kehdossa, jonka puunlatvojen huojunnan läpi siivilöityvä valo kirjoo jylhän alati vaihtuvan näkymän Pieliselle.Raija, lapset, lapsenlapset ja vävyt olivat Mikolle kaikkein tärkeintä. Vaikka ikävä on pohjaton, Mikon elämä jatkuu meissä tyttärissä, lapsenlapsissa sekä hänen henkisessä perinnössään, jota me vaalimme ja jatkamme.Tervehdi meitä auringon nousussa. Ole meille huomisen valo, eilisen voima.Rakkaamme tuhkat on siroteltu Pielisen aalloille hänen 70-vuotispäivänään.

Kirjoittaja on Mikko Durchmanin tytär.