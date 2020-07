Muistot

Arne Rousi 1913–2020

Kasvitieteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiinalaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rehtorina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rousi

Kirjoittajat ovat Arne Rousin ystävä ja työtoveri, perheystävä sekä kollega.