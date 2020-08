Muistot

Kerttu Savijärvi 1916–2020

Kerttu Kaarina Savijärvi

(os. Kassala) kuoli Jämsässä 21. heinäkuuta 104-vuotiaana. Hän oli syntynyt Kuhmoisten Kassalan sukutilalla 28. kesäkuuta 1916. Hän avioitui Esko Savijärven kanssa ja he asettuivat viljelemään Kotajärveä. He saivat kolme lasta.Savijärvellä lapsuudenkodin perintönä saamaan käsityötaitoon liittyivät taiteen palo ja rakkaus luontoon. Hän loi kankaiden kutojana harmonioita erehtymättömällä värisilmällään. Hän elvytti Suomessa perinteisen luonnonväreillä värjäämisen. Hän tutki uteliaana kasveista keittämällä uutettavia värejä sitkeästi kokeilen ja etsien. Kutomalla Kertulle lähiseudun naiset alkoivat ansaita omaakin rahaa.keskeinen elämäntyö oli yli 40 vuotta kestänyt kotiteollisuuteen, erityisesti tekstiileihin liittyvä kehitys ja tutkimus. Hänen töitään oli esillä Kotiteollisuuden keskusliiton 50 vuotisjuhlanäyttelyssä 1963 Helsingin Taidehallissa yhteisnäyttelyssä ja omalla osastolla.Sundsvallin Suomi-viikoilla 1964 Savijärvellä oli esillä isoja raanuja ja peittoja; presidentti Kekkonen halusi hänen töitään valtiovierailujen lahjoiksi. Savijärvi kutoi kankaat Juha-oopperan ensimmäiseen värifilmatisointiin 1958.Lukuisista tunnustuksista mainittakoon Suomen Kotiteollisuuden keskusliiton kultainen taitomerkki 1973, Suomen Valkoisen Ruusun 1. lk:n ritarimerkki 1974 sekä Taideteollisuuden valtionpalkinto yhdessä tyttärensä Tertun kanssa 1978.Kotajärven navettaan perustettu kesänäyttely oli avoinna yli 40 vuotta, talon myymiseen saakka. Siellä oli esillä äidin ja tyttären kankaita, raanuja, ryijyjä, neuleita ja kirjailutöitä. Eläkkeelle jäätyään hän kirjoi sarjan morsiuspeittoja seinävaatteiksi. Kotajärveltä muutettuaan Savijärvi siirtyi harrastamaan öljymaalausta, grafiikkaa ja raku-keramiikkaa.taiteellisuuteen ei liittynyt minkäänlaista itsetehostusta, vaan hiljaisesti säteilevä Kerttu muisti läheisiään jatkuvasti ja lämpimästi; hänellä oli jälkeläisiä neljässä polvessa.103-vuotiaana hän vielä kutoi lukemattomia sukkia, leipoi ja maalasi. Satavuotispäivää juhlittaessa me sukulaiset kysyimme häneltä, mikä hänen pitkän elämänsä salaisuus oli, vastaus kuului: ”Minä elän nykyhetkessä.” Valoisa asenne säilytti Kertun täysissä sielun voimissa.