Muistot

Robert Paulig 1947–2020

Robert Paulig

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jätettyään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pauligin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

kuoli 22. heinäkuuta. Hän oli syntynyt 5. maaliskuuta 1947 Helsingissä. Hän opiskeli Svenska handelshögskolanissa ja valmistui diplomi­ekonomiksi vuonna 1975.Paulig aloitti pitkän työuransa perheyhtiö Oy Gustav Paulig Ab:n mausteosaston tuotepäällikkönä.Tulevien vuosien aikana aluksi Katajanokan vanhoissa tiloissa toiminut, varsin vaatimaton toiminta laajeni johtavaksi maustealan yritykseksi, jolla oli kolme tuotantolaitosta Suomessa ja kaksi Ruotsissa.perheyhtiön 1980-luvun jälkipuoliskolla hän toteutti todellisen kahvimiehen unelman: toi markkinoille vastapaahdetun laatukahvin ja perusti Robert’s Coffee -pienoispaahtimon. Tuoreet kahvipavut pakattiin ruskeisiin luontoystävällisiin paperipusseihin.Toiminta laajeni ja syntyi Skandinavian ensimmäinen coffeeshop-ketju, jolla on nykyisin yli sata pistettä kuudessa eri maassa. Matkan varrella on syntynyt lukuisia innovatiivisia ­uutuuksia appelsiinikahvista kahvimarjajuomaan.sairastuttua tulivat hänen lapsensa Carl-Gustav ja Henrika aktiivisesti mukaan yrityksen toimintaan.Paulig oli kuitenkin loppuun asti mukana muun muassa Robert’s Coffee Gelato Factory -jäätelötuotannon ja uuden kahvin paahtotekniikan kehittämisessä.Robert Paulig oli rohkea, innovatiivinen ja inspiroiva yritysjohtaja, todellinen uranuurtaja. Robert kohtasi työntekijät, asiakkaat ja toimittajat innostavasti ja asiantuntevasti. Robert’s Coffeen henkilökunta arvosti johtajaansa suuresti ja hänen ympärilleen kertyi oikea kahviperhe. Pääsimme mukaan myös hänen rakkaisiin harrastuksiinsa kun vanhoilla autoilla ja puuveneillä somistettiin paahtimon asiakastiloja ja venemessujen tarjoilupisteitä.Me saatoimme nähdä hänen terveytensä vähitellen heikkenevän viime vuosina, mutta silti hän jatkoi valittamatta toimintamme ohjaamista.”Ykkösasia tekemisissäni on ollut ihmisten välinen ystävyys ja rakkaus. Sen kun liittää kaikkeen mitä tekee, on elämässä ­aikalailla oikealla tiellä.”