Muistot

Martti Ängeslevä 1955-2020

It-päällikkö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kirjoittaja on Martti Ängeslevän työtoveri ja ystävä.

kuoli 3. kesäkuuta 2020 Kuopiossa. Hän oli syntynyt 17. huhtikuuta 1955 Nivalassa.Oli kesäinen päivä, vuosia, vuosia sitten. Puijon kirkon ovelle askeltaa kookas mies. "Olisiko täällä ketään pappia", hän kysyy.Istumme tyhjän kirkon penkkiin. Mies kertoo siitä, kuinka elämänpolku kerta toisensa jälkeen oli vienyt laveille baanoille. Hän oli tajunnut uusiutumisen mahdollisuuden ja etsi nyt tulevaisuuden elämäntehtävää, uudisraivaajan työtä.Eipä meidän keskustelumme ihan putkeen mennyt. Ängeslevä halusi lähetystyöhön Afrikkaan ja minä poloinen ohjasin hänet Kuopion lähetystorille.Hänellä oli kirkas näky, sillä opettaminen oli hänen lahjakkuutensa. Vuosi vuoden perään hän kerran kuukaudessa - kaikki lomansakin tähän käyttäen - matkasi Aunuksen köyhille kylille, mutkaisten ja kuoppaisten teitten varsille, kallellaan kenottaviin taloihin.Kristinuskosta vaille jääneet kylien asukit saivat perusopetusta, alkuun myös kuopiolaisten lahjoittamaa humanitaarista apua. Sittemmin Inkerin kirkko kutsui ja siunasi Ängeslevän kirkon katekeetaksi (opettaja).Aunuksen matkat olivat tiiviitä ja päivät pitkiä. Pikkukylän ahdas pirtti hohkaa kuumuutta. Leivinuuni on lämmitetty tuliseksi eikä kovilla pakkasilla muita huoneita lämmitetä. Kylmän eteisen toisella puolella on navetan ovi.Lihakeitto kypsyy uunissa. Opetustuokion jälkeen on maallisen ravinnon vuoro eikä kukkuraisissa keittoannoksissa säästellä.Ängeslevän virkapaikka oli Kuopiossa, Itä-Suomen aluekeskuksen it -päällikkönä. Hän tuli Kuopioon Nivalan kaupungin atk -asiantuntijan työstä. Päättäessään lähteä kotikonnuiltaan, hän heitti kartalle noppaa. Arpa osui Kuopion kohdalle.Elettiin aikaa, jolloin seurakunnissa otettiin atk -kauden ensiaskelia. Uranuurtajana Ängeslevän työsarka oli rannaton. Pitkää pinnaa ja sinnikkyyttä tarvittiin meidän moniosaamattomien kääntämisessä uusille verkkotaajuuksille. Useimpien kanssa oli aloitettava a-kirjaimesta kuten Jukolan veljesten lukemaan opettamisessa.Muutosvastarintaa oli. Mutta tulokset näkyivät eikä ruutuvihkojen ja lyijykynien perään kukaan itkenyt.Ängeslevän voimat vähenivät pikkuhiljaa. Vaikka askel hidasti, hän vielä tänä kesänä suunnitteli seuraavaa matkaa rakkaiden ystävien luo Aunukseen.