Muistot

Dan Asplund 1948–2020

Professori

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuonna

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Professori

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkimus-

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Dan

Kirjoittajat ovat Dan Asplundin tytär sekä entisiä työtovereita.

Dan Asplund kuoli äkilliseen sairauskohtaukseen 72-vuotiaana kotonaan Jyväskylässä 24. syyskuuta 2020. Hän oli 72-vuotias, syntynyt Helsingissä 1. helmikuuta 1948.Asplund valmistui Teknillisestä korkeakoulusta diplomi-insinööriksi 1973 ja tekniikan lisensiaatiksi 1982. Hän aloitti työuransa tutkijana Valtion teknillisessä tutkimuskeskuksessa VTT:ssä Otaniemessä.Vuonna 1981 Asplund nimitettiin johtajaksi VTT:n silloiseen kotimaisten polttoaineiden laboratorioon Jyväskylään. Tässä tehtävässään hän johti laboratorion vahvaan kasvuun ja monipuoliseksi bioenergia-alan osaajaksi.VTT:n rooli bioenergian käytön kehittäjänä on ollut avainasemassa usealla eri tasolla. Asplund vahvisti tätä roolia aikana, jolloin rakennettiin yhteyksiä biopolttoaineita tuottavaan ja käyttävään teollisuuteen sekä laajasti suomalaiseen että kansainväliseen alan tutkimukseen ja kehitykseen.1996 Asplund siirtyi Jyväskylän Teknologiakeskus oy:n teknologiajohtajaksi ja johti mm. valtakunnallista bioenergian tutkimusohjelmaa.Bioenergiatutkimus ja sen tulosten hyödyntäminen etenivät tuolloin Suomessa harppauksin. Ohjelmalle asetetut korkeat tavoitteet saavutettiin.Asplund muistutti usein, että tieto, joka on vain tutkijan päässä, on hyödytöntä. Hän itse toimi innostavana esimerkkinä tutkimustulosten sekä kotimaisessa että kansainvälisessä tiedottamisessa ja julkaisutoiminnassa.Asplund oli erittäin arvostettu ja kysytty puhuja kansainvälisissä konferensseissa eri puolilla maailmaa.Välillä vauhdikkaitakin esitelmiä hän väritti kalvoteattereillaan: ”Mr. Bioenergy” oli tittelinsä veroinen.Suomen Bioenergiayhdistys ry:n, Finbion, perustamisessa 1991 Asplund oli avainhahmoja. Yhden kauden hän toimi Euroopan maiden bioenergia-alan keskusjärjestön Aebiomin puheenjohtajana.ja kehitystyön lisäksi Asplundilla riitti kiinnostusta laajemminkin Jyväskylän seudun kehittämiseen yhteistyössä muiden toimijoiden kuten yliopiston kanssa.Yksi viimeisimmistä ilonaiheista oli diplomi-insinöörikoulutuksen saaminen Jyväskylään, jota Asplund oli mukana ideoimassa jo 1980-luvun loppupuolella.Vuonna 2004 Asplund sai tasavallan presidentin myöntämän Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkin ja vuonna 2008 Pohjoismaisen ministerineuvoston bioenergiapalkinnon.oli tuttu näky golfkentillä Kaija-vaimonsa kanssa. Korpilahden mökillä vietetty aika oli tärkeä vastapaino työlle.Tytär puolisoineen, poika ja erityisesti kuusi lastenlasta olivat perhekeskeisen Asplundin erityisiä ilonaiheita ja tukipilareita.Dan oli raudanluja alansa visionääri, kehittäjä ja ammattilainen. Hän oli vaativa, mutta palkitseva esimies ja innostava ystävä.