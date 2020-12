Muistot

Jari Vesa 1961–2020

Yle Radio

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Juontaminen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Huumori

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vesa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jarin

Kirjoittajat ovat Jari Vesan työtovereita ja ystäviä.