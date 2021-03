Muistot

Bernard Lown 1921–2021

Sydänlääkäri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kylmän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kirjallisesti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lown

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kirjoittajat ovat lääkäreitä ja Bernard Lownin ystäviä.