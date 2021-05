Muistot

Antti Suominen 1938–2021

Kuvapäällikkö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suominen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ansioistaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kirjoittaja on Antti Suomisen pitkäaikainen työtoveri ja ystävä.