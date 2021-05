Muistot

Päivi Koipijärvi 1963-2021

Graafikko

Lähellä

Kinttu

Viimeisinä

Kirjoittajat ovat Päivi Koipijärven sisko, yhtiökumppani ja ystävä.

ja valokuvaaja Päivi ”Kinttu” Koipijärvi kuoli äkilliseen sairauskohtaukseen 12. huhtikuuta 2021 Helsingissä. Hän oli 57-vuotias, syntynyt Ruovedellä 24. elokuuta 1963.Koipijärvi valmistui ylioppilaaksi 1982 Mäntän lukiosta ja opiskeli graafista suunnittelua Taideteollisessa korkeakoulussa Helsingissä. Hän laajensi taideopintojaan Kairossa, jossa hän opiskeli vuoden Helwan yliopistossa (Faculty of Fine Arts). Egyptistä mukaan tuli rohkea värien käyttö ja kiinnostus muinaisen Egyptin mytologiaan, mikä näkyy monissa hänen töissään.Koipijärvi työskenteli yrittäjänä graafisen suunnittelun alalla aina opiskeluajoista asti, mutta toimi myös AD:n (Art director) tehtävissä useissa eri lehdissä Otavamedialla.Koipijärven sydäntä olivat sekä yritys- että kustannusgrafiikka. Niinpä monet logot ja kirjankannet ovat lähtöisin Kintunjäljestä, yhden naisen graafisen suunnittelun ja konsultoinnin toimistosta. Koipijärvi kuvitti kirjoja ja toteutti kirjojen ulkoasuja: suurin osa myös isän, kirjailija Erkki Koipijärven, kirjoista on toteutettu yhteistyössä tyttären kanssa.Sivutoimisesti Koipijärvi opetti Laajasalon opistossa, Oriveden opistossa ja Malmin kauppaoppilaitoksessa. Hän osallistui grafiikan töillään useisiin näyttelyihin ja oli helsinkiläisiä.nyt -näyttelyn kuraattori 2003.Vuonna 2014 Koipijärvi perusti yrityksen yhdessä tekstiilisuunnittelija Liisa Summasen kanssa. Hän oli muuttanut muutama vuosi aiemmin Helsingistä Inkoon maaseudulle, ja luontokuvaaminen oli tullut yhä kiinteämmäksi osaksi hänen tuotantoaan.ja Liisa rakensivat liikeideansa valokuvien yhdistämisestä uniikkeihin tekstiilituotteisiin. Yrittäjille oli alusta alkaen tärkeätä tukea tuotantoketjussa kotimaisia pienyrittäjiä ja hiipuvaa suomalaista tekstiiliteollisuutta.Kinttua inspiroivat luonto ja eläimet. Egyptistä hänen mukanaan Suomeen tuli katukissa, ja itämaisista kissoista tuli hänelle elämäntapa. Hänen valokuvansa eläimistä ovat poikkeuksellisia. Kinttu oli tuttu näky Inkoon Granåsan tallilla, jossa hän hoiti taitavasti hevosia ja taltioi kuvia niiden luontaisesta käyttäytymisestä.Kinttu tunnettiin iloisesta ja koskettavasta vuoropuhelustaan sekä ihmisten että eläinten kanssa. Hän arvosti ihmisiä ja eläimiä sellaisinaan.vuosinaan Kinttu asui Inkoossa lähellä luontoa ja merta. Hänelle tärkein ihminen oli kumppani Harri. Viimeisessä lehtihaastattelussaan huhtikuussa Kinttu totesi: ”Kuvausfilosofiassa pääasiana on tarina, se voi olla niinkin pienimuotoista kuin värien tai valon leikki sammalikossa. Etsin luonnosta kohteita, jotka helposti jäävät huomaamatta ellet katso tarkemmin.”