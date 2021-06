Muistot

Annarilla Ahtola 1974-2021

Suomen

Ahtola

AnnarilLA

Kirjoittajat ovat Annarilla Ahtolan kollegoita ja työtovereita.

Psykologiliiton puheenjohtaja Annarilla Ahtola kuoli äkilliseen sairauskohtaukseen 28. huhtikuuta 2021. Hän oli 46-vuotias ja syntynyt Kullaan Paluksella 5. heinäkuuta 1974.Ahtola oli innostava, ihmiskeskeinen psykologi, opettaja, tutkija sekä johtaja. Vuonna 2000 hän aloitti työskentelyn Turun kasvatus- ja perheneuvolassa ja ryhtyi pian käynnistämään Turun perusopetuksen omaa koulupsykologitoimintaa.Hänen lisensiaattityönsä käsitteli koulupsykologin työtä ja väitöskirja laajemmin oppilashuoltoa. Väitöskirjan valmistuttua 2012 hän jatkoi Turun yliopiston psykologian oppiaineessa yliopisto-opettajana ja 2014 alkaen yliopistonlehtorina. Vuonna 2016 hänet valittiin Suomen Psykologiliiton puheenjohtajaksi.näki laajalle ja eteenpäin, tunnisti epäkohtia ja tarttui niihin määrätietoisesti. Psykologiliiton puheenjohtajan roolissa hän uudisti ja modernisoi liiton toimiston käytännöt. Hän oli kannustava, osallistava ja kuunteleva esimies. Hän ei koskaan pyrkinyt nostamaan itseään muiden yläpuolelle vaan tarjosi muille mahdollisuuksia loistaa.Ahtola oli vankkumaton psykologien ja psykologian viestinviejä. Sinnikkäästi, rohkeasti ja vastoinkäymisissäkin eteenpäin katsoen hän ajoi psykologien asemaa, mutta myös näki kapean ryhmän ohi. Humaani ihminen hahmotti psykologit osana suurempaa yhteiskuntaa ja pyrki siten myös edistämään kaikkien ihmisten hyvää.Haasteiden edessä Ahtola oli kasvot tuuleen päin, navigoiden viisaasti ja luovien tarpeen mukaan, mutta myös apua ja tukea pyytäen sekä neuvoja kuunnellen. Liiton monille luottamustoimijoille, paikallisyhdistyksille ja jäsenille hän oli kohdattavissa ja tavoitettavissa etäisyyksistä huolimatta ja oli kiireisissäkin kohtaamisissa aidosti läsnä. Ahtolalla oli taito vahvistaa yhteenkuuluvuutta ja kokemusta, että jokainen on tärkeä osa kokonaisuutta myös edunvalvonnan kentällä.nautti hyvästä kirjallisuudesta ja musiikista sekä yhteiskunnallisesta keskustelusta myös psykologian ulkopuolella. Perhe oli hänelle tärkeä, erityisesti aviopuoliso Tomi ja sisaret lapsineen, ja lisäksi hänellä oli paljon ystäviä ja laajat verkostot. Hänen poismenonsa on koskettanut laajasti.Erityisen ylpeä Annarilla oli porilaisista juuristaan. Ensimmäisessä mielipidekirjoituksessaan alle teini-ikäisenä hän puuttui porilaiseen epäkohtaan; viesti oli, että Dingo-fanit tulee hyväksyä sellaisina kuin he ovat. Hänelle asioihin vaikuttaminen oli jo varhain luontainen tapa elää ja olla; hän ei juuttunut siihen, mikä oli huonosti, vaan ajatukset kääntyivät oitis siihen, mitä sille voidaan tehdä.