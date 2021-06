Muistot

Ami Hasan 1956–2021

Timo Everi

Kirjoittaja on Ami Hasanin ystävä ja partneri.

hallituksen puheenjohtaja ja Hasan & Partners -mainostoimiston ensimmäinen toimitusjohtaja Ami Hasan kuoli 25. toukokuuta 2021 Helsingissä pitkäaikaisen sairauden uuvuttamana. Hän oli 65-vuotias, syntynyt 17. helmikuuta 1956 Helsingissä.Hasanin elämäntyö Hasan & Partners perustettiin vuonna 1991 visiolle, jonka mukaan suomalainen yrityselämä ansaitsee eurooppalaista huipputasoa olevan markkinoinnin kumppanin. Hasan oli aloittanut työnsä jo 80-luvulla Finnmatkoilla alppioppaana, ja yhteistyö kantoi myös merkittävään brändinrakennukseen.Perustajansa näköinen – nuori, tiedostava ja kasvuhakuinen – h&p ei kuitenkaan heti päässyt useiden suomalaisten suuryritysten tuulikaappeja pidemmälle. Niinpä toimisto tulikin tunnetuksi mm. Ikean, Arlan ja Gigantin Suomeen lanseeraajana sekä muun muassa 2000-luvun alussa muotijätti H&M:n globaalin brändistrategian suunnittelijana.mainonnan ykkösriviin vauhdilla noussut Hasan & Partners myytiin jo 1995 amerikkalaiselle markkinointikonglomeraatti Interpublic Groupille perusteluina kansainväliset resurssit, tietopankit ja yhteydet maailman suurimpiin brändeihin. Maailmalla Ami olikin kuin kotonaan. Hän kannusti jatkuvasti kollegoitaan hakemaan uusia ajatuksia ja tavoittelemaan mahdottomia.Ami Hasan oli ehtymätön uuden tiedon tutkija ja mielellään myös muiden sivistäjä. 90-luvulla printterin ajoittain suoltamat Amin myllykirjeet muuttuivat digiajassa jokapäiväiseksi internetlinkkien vyöryksi.Hasan oli pidetty ja kysytty esiintyjä käytännössä kaikilla kansallisilla ja kansainvälisillä foorumeilla. Hänet palkittiin elämäntyöstään Suomessa Platinahuipulla 1997 ja valittiin Art Directors Club of Europen (ADCE) puheenjohtajaksi vuonna 2017.yhteistyökumppaneilleen ja todella usein myös ystäviksi muodostuneille ihmisille Ami tarjosi nopeaälyistä, visionääristä ja huolehtivaa keskustelukumppanuutta, joka kesti monien kanssa kymmeniä vuosia. Perhekeskeinen ja paljasjalkainen helsinkiläinen asui aikansa muun muassa Havaijilla ja viime vuosikymmenet yhä enemmän Hangossa. Hyvä ruoka, avomeriveneily ja taide ovat syytä mainita jatkuvan kiinnostuksen kohteina.Ami Hasan oli sydämellinen ihminen ja kova liikemies. Hänen johtamansa markkinointikonserni on synnyttänyt kymmeniä suomalaisia huipputoimistoja, joista osa on yhä olemassa.2010-luvun alussa Hasan & Partners palautettiin suomalaisomistukseen ja lähes samaan aikaan konserniin liitettiin ruotsalainen maailmanmaineeseen digitoimistona noussut Perfect Fools. Maailmanvalloituksen toistaiseksi viimeinen yritys oli pitkäaikainen haave omasta toimistosta San Franciscossa, jossa Ami 2000-luvulla hetken asui ja työskenteli. Korona otti tästä hankkeesta ainakin pistevoiton.on aivan varmasti Suomen kansainvälisesti tunnetuin markkinointi-ihminen. Tai ainoa sellainen. Amia ympäröi näkemys, ystävyys ja sosiaalisuus, jonka suuruuden arvioimiseksi ei lukuja tai tutkimusta tarvita.Brändi ei kaada vuoria. Mutta vuorelle, joka ei ole brändi, ei kukaan mainitse kiivenneensä.