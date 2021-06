Muistot

Antti Isotalus 1949–2020

Kirjoittajat ovat Antti Isotaluksen tytär ja vaimo.

pitkäaikainen kaupunginjohtaja, kaupunkineuvos, Jyväskylän yliopiston kunniatohtori Antti Niilo Isotalus kuoli 6. joulukuuta 2020 Kokkolassa 71-vuotiaana. Hän ehti sairastaa Lewyn kappale -tautia viisi vuotta. Sitä ennen hoitoa etsittiin masennukseen, turhaan. Isotalus oli syntynyt 5. elokuuta 1949 Alavieskassa.Isotalus solmi avioliiton Helena Voltin kanssa 1971. 50-vuotishääpäivää olisi juhlittu kesällä.opiskeli hallintotieteitä Tampereella. Virkauransa hän aloitti Ylivieskassa Suomen nuorimpana kaupunginsihteerinä, kunnes diplomaattiura veti puoleensa. Ura ulkoasiainministeriössä alkoi harjoittelupaikassa Wienissä, sittemmin kansainvälisten järjestöjen osastolla, mistä käsin hän mm. osallistui neljästi YK:n yleiskokoukseen New Yorkissa.Ensimmäinen asemapaikka oli Moskova, jossa hän työskenteli suurlähettiläs Hallaman alaisena. Sieltä tuli siirto Bonniin. Nelivuotisen kauden lähestyessä loppuaan vuonna -86 Isotalus haki ja valittiin Ylivieskan kaupunginjohtajaksi.Saksassa syntyi tytär Tiina ja Ylivieskassa poika, Tuomas. Harkinta kahden uran välillä johti uudelleen ulkoasiainministeriöön. Perhe kasvoi Hanna-tyttärellä ja arkeen kuului myös osallistumisia kokouksiin New Yorkissa, Genevessä ja Wienissä. Vuonna 1991 vs. lähetystöneuvos Isotalus teki valintaa New Yorkin asemapaikan ja Kokkolan kaupunginjohtajan viran välillä. Tuolloin pidemmän korren veti Kokkola.ehti toimia virassa 25 vuotta. Mielellään hän esitteli vieraille kehittyvää kaksikielistä kaupunkia, sen historiaa, satamaa ja monipuolista kulttuuri- ja koulutustarjontaa. Hän oli mukana kehittämässä Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulua, ammattikoulutusta sekä rakentamassa usean yliopiston yhteistä yliopistokeskus Chydeniusta. Hän oli mukana mm. Suomen Satamaliiton hallituksessa, Keski-Pohjanmaan kulttuurirahaston hoitokunnassa, Merenkurkun Neuvostossa ja vaalimassa monin tavoin Anders Chydeniuksen perintöä.Isotalus muistetaan erityisesti nokkelasta ja hillitystä huumoristaan, jaarittelemattomista ja ytimeen osuneista puheistaan. Työtoverit luonnehtivat häntä yhteistyökykyiseksi, tunnolliseksi ja diplomaattiseksi. Johtajana Isotalus antoi alaisilleen luottamusta ja tilaa toimia. Isotalus on jäänyt mieleen salamannopeasta tilannetajustaan sekä kyvystään laukaista tukalakin tilanne huumorilla.