Muistot

Timo Hyypiä 1952–2021

Virusopin

Väiteltyään

Hyypiä

Kirjoittajat ovat Timo Hyypiän oppilaita ja työtovereita.

emeritusprofessori Timo Hyypiä kuoli 3. huhtikuuta 2021 Helsingissä 68-vuotiaana. Hän oli syntynyt Lahdessa 17. kesäkuuta 1952.Hyypiä suoritti Turun yliopistossa luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon, pääaineenaan biokemia, ja valmistui lääketieteen lisensiaatiksi 1980.Hyypiä aloitti Turun Virusopin laitoksella tutkimustyön jo opiskelijana. Hän kävi opiskelemassa moderneja geeniteknologian menetelmiä Uppsalan yliopistossa professori Ulf Petterssonin laboratoriossa ja sovelsi oppejaan virusdiagnostiikan kehittämiseen. Hän väitteli tohtoriksi 1985. Vuonna 1987 hänet nimitettiin virusopin dosentiksi ja hän suoritti vielä kliinisen mikrobiologian erikoislääkärin ja kliinisen virologian erikoisalan tutkinnot.Hyypiä kokosi nopeasti ison tutkimusryhmän Turun Virusopille, ja toimi akatemiatutkijana myös mm. Helsingin yliopistossa. 1990-luvulla tutkimusryhmä laajentui Hyypiän siirryttyä Helsinkiin Kansanterveyslaitoksen ja Helsingin yliopiston virologialle tutkijaksi.Hänet nimitettiin Oulun yliopiston mikrobiologian professoriksi 2002. Turun yliopiston virusopin professorina hän toimi 2004–2011, eläkkeelle jäämiseensä asti.Hyypiän tutkimustulokset loivat paljon uutta ja perustavaa tietoa pikornaviruksista, erityisesti enteroviruksista. Tutkimukset enterovirusten geneettisistä sukulaissuhteista johtivat mm. uuden parechovirusryhmän löytymiseen. 1990-luvulta lähtien tutkimukset painottuivat pikornavirusten solu- ja molekyylibiologiaan sekä rakenteen selvittämiseen.oli kansainvälisesti arvostettu virologi. Hänellä oli laaja kansainvälinen yhteistyöverkosto, ja hän kuului mm. virusten taksonomiatyöryhmään. Hän oli myös ensimmäinen MediCity-tutkimuskeskuksen johtaja BioCityssä.Hyypiä oli suuri tieteen humanisti, älykäs sekä avarakatseinen tutkija ja huumorintajuinen seuramies. Pilke silmäkulmassa hän inspiroi tutkijaopiskelijoita uusiin tieteen löytöretkiin. Hän tutustutti oppilaansa kongressimatkoilla kansainvälisiin tutkijoihin ja loi yhteistyöverkostoja. Hänellä oli myös aikaansa edellä oleva näkemys virologian oppialan merkityksestä, joka on korostunut koronapandemian aikana.Timo oli laaja-alaisesti kiinnostunut monesta asiasta. Hän oli mm. intohimoinen tenniksen pelaaja. Hän vei tutkimusryhmäläiset nauttimaan hyvistä makuelämyksistä, ikimuistoisista retkistä, taiteesta ja urheilusta. Hänen toisinaan reteänkin ulkokuorensa alla oli herkkä ja lahjakas ihminen. Timo oli reilu, muita kannustava ja huolehtiva persoona. Hän kertoi lapsistaan Otsosta ja Ainosta isän ylpeydellä. He, sekä Ainon lapset, olivat hänelle kovin tärkeät ja rakkaat.Kollegat muistelevat Timoa lämmöllä ja kunnioituksella ja Pikornajengi on kiitollinen tutkijan- ja elämänkoulusta hänen ryhmässään.