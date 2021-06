Muistot

Katarina West 1970–2021

Valtiotieteen

West

West

Westin

Viime

Kirjoittajat ovat Katarina Westin sisar ja ystävä.

tohtori, toimittaja ja kirjailija Katarina West kuoli 21. huhtikuuta Tavarnellessa, Toscanassa sairastettuaan kolme vuotta vaikeasti hoidettavaa syöpää.Hän oli 50-vuotias, syntynyt Helsingissä 28. huhtikuuta 1970.aloitti poliittisen historian opintonsa Queen Mary and Westfield -collegessa Lontoossa 1991. Väitöskirjansa hän viimeisteli Firenzen yliopistollisessa Eurooppa-instituutissa. Aiheena oli Agents of Altruism, ja väitös julkaistiin kirjana Englannissa.Westin toimittajaura alkoi Me naiset -lehdessä vuonna 1994. Hän osasi nostaa vähäpätöisenkin aiheen arjen yläpuolelle ja ideoida yli rajojen ja sabluunoiden.Puccinin oopperajuhlilla West tutustui professori Luciano Bozzoon, jonka kanssa avioitui vuonna 2000.paneutui hartaudella projekteihinsa, muun muassa 1300-luvulta peräisin olevan maaseutukotinsa neljä vuotta kestäneeseen remontointiin, jonka italialaiset artesaanit toteuttivat. Lopputulos oli esteettisesti ainutlaatuinen. ”Kaikkialla kumpuilee viiniviljelmiä ja ikivihreitä oliivilehtoja, ja kukkulameri ulottuu niin pitkälle kuin silmä kantaa”, hän kirjoitti.Talvet Chiantissa olivat kylmiä, takka savutti ja lumisateella talo jäi mottiin. West keskittyi äitiyteen, rakkaaseen Emanuele-poikaansa ja kirjoittamiseen.Hän kirjoitti suomalaisiin lehtiin freelancerina mutta toteutti ilmaisuaan ennen kaikkea kirjailijana. Hän julkaisi kolme englanninkielistä fantasiaromaania. Viimeisimmän piti olla ensimmäinen osa sarjasta, joka kertoo maan päälle saapuvasta enkelistä.karisma ei ollut sen luonteista, että hän olisi raivannut tien vain itselleen. Päinvastoin: kun hän astui huoneeseen, hän täytti sen valolla. Hän sai paatuneenkin pessimistin pohtimaan, voisiko koettelemuksiin suhtautua mielenkiintoisina kokemuksina.Väitöskirjansa aihetta, epäitsekkyyttä, hän noudatti omassa elämässään. Hän vaati itseltään täydellisyyttä mutta suhtautui toisiin lempeästi ja kannustavasti.Katarinan kirkas, leikkisä äly ja sivistys saivat muutkin tuntemaan itsensä älykkääksi. Filosofiset ajatukset taittuivat kepeään, oivaltavaan huumoriin ja itseironiaan.kesänä lukuisten tuskallisten leikkausten ja hoitojen jälkeen Katarina lepäsi puutarhassaan kukkivien puiden alla ja huudahti: ”Rakastan niin elämää! Minulla ei ole mitään hätää. Täällä rauhassa on vaikea kuvitella, millaisen kaaoksen vallassa muu maailma on.” Hän kirjoitti kirjaa syövästään, mutta työ jäi kesken.Erään lehtiartikkelinsa hän lopetti Horatiuksen sanoihin: ”Kun puhutaan, hetki jo poissa on. Poimi päiväsi siis, sillä et voi uskoa huomiseen.”Katarina rakasti ja loi kauneutta. Hänet siunattiin Firenzessä San Miniato al Monte -kirkossa. Se täyttyi ihmisistä, joita Katarinan sinnikkyys oli koskettanut. Hänet on haudattu pienelle hautausmaalle kukkulalle, jonne on näkymä hänen kodistaan Ciperetosta.Kukkulameri jatkuu silmänkantamattomiin.