Muistot

Heikki Keskinen 1959–2021

Muusikko

, säveltäjä ja sovittaja Heikki Keskinen kuoli äkilliseen sairaskohtaukseen Heinolassa 16. toukokuuta 2021. Hän oli 62-vuotias, syntynyt Heinolassa 11. maaliskuussa 1959.Heppi, kuten musiikkialan ihmiset häntä kutsuivat, teki merkittävän uran sekä keikkailevana että levyttävänä muusikkona, säveltäjänä ja sovittajana. Hänestä kehkeytyi jo varhain puhallinsovitusten erikoisosaaja, joka kirjoitti nuotit aina käsin ja johti puhallinsektioita sadoilla levytyksillä ja loputtomilla kiertueilla eri yhtyeiden ja artistien palveluksessa.Arvostettuna ja luotettavana yhteistyökumppanina Keskinen esiintyi leveällä rintamalla monien yhtyeiden, muusikoiden ja maan johtavien solistien kanssa, jazzista iskelmään, rockista teatterituotantoihin. Jos aukaisi radion kotimaista musiikkia soittavalta kanavalta 80-luvulta eteenpäin, on jokseenkin väistämättä kuullut myös Keskisen fonia ja sovituksia, jotka soivat lukemattomilla hiteillä.oli opettajaperheen nuorempi, verbaalisestikin lahjakas lapsi, joka palkittiin koulukilpailuissa parhaan runon kirjoittajana. Absoluuttinen sävelkorva johdatti nokkahuilua vaativampiin puhaltimiin. Ensimmäinen klarinetti hankittiin koulupojan omin ansioin, ja pääinstrumentiksi vakiintui tenorisaksofoni.Esiintyvän soittajan ura urkeni jo 15-vuotiaana kotiseutujen juuri perustetussa Heinola Big Bandissa. Kotimaan konservatorioista Keskinen eteni Oulunkylän Pop & Jazz Opistoon ja kaudeksi 1981–82 Bostonin Berklee College of Musiciin.Isolle orkesterille kirjoittamisen opit kehittyivät Yhdysvalloissa, ja sovitustyö jatkui Suomessa mm. Kajaani Big Bandille ja UMO:lle. Yhtä lailla Keskinen myös hioi omaa soittoaan ja etsi foniinsa ihanteellisinta sointia, loputtomasti kokeillen ja vaihtoehtoja tutkimusmielessä äänittäen.ensimmäisiä isoja popbändejä oli J. Karjalainen ja Mustat Lasit, joka 1980-luvun alussa avasi suomalaisen aikalaisyleisön korvia rockpohjaisen musiikin ja kompaktin puhallinryhmän yhteissoinnille. Kasvavan kysynnän myötä syntyi legendaarinen Kallio Horns, tarpeen mukaan muotoutuva joukko puhaltajia, jotka Heppi tilaustyönä kirjoittamine sovituksineen johti keikoille ja levytyksiin.Sleepy Sleepers -pesti johti Leningrad Cowboysien elokuvamatkalle Yhdysvaltoihin, Pohjois-Korean soittovisiitti jatkui Kiinassa, laivakeikat Johnny Loganin kanssa veivät tämän kiertueelle Eurooppaan.Suomessa soitettiin isoimmatkin estradit, kun Keskinen sovitti ja johti Mestarit Areenalla -tuotannon puhaltimet.vuonna Heikki Keskisellä oli pesti Stadin Juhlaorkesterissa, ja alkuvuodesta hän sai täyden taiteilijaeläkkeen.Hepin siunaustilaisuudessa puhaltajaystävät jättivät soittajakollegalleen jäähyväiset New Orleans -hautajaisten jazzillisen tradition hengessä.