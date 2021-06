Muistot

Joseph Margolis 1924–2021

Kirjoittajat ovat Joseph Margolisin pitkäaikaisia ystäviä ja yhteistyökumppaneita.

filosofi Joseph Z. Margolis kuoli Philadelphiassa 97-vuotiaana 8. kesäkuuta 2021. Hän oli syntynyt Newarkissa, New Jerseyssä 16. toukokuuta 1924.Margolis osallistui parikymppisenä nuorukaisena Euroopassa toisen maailmansodan loppuvaiheen taisteluihin, joissa hän haavoittui ja menetti kaksosveljensä.Tohtorin tutkinnon Margolis suoritti Columbia Universityssä New Yorkissa 1953. Tämän jälkeen hän työskenteli useissa pohjoisamerikkalaisissa yliopistoissa, kunnes asettui Temple Universityyn Philadelphiaan vuonna 1968. Hän ehti toimia siellä filosofian professorina yli puoli vuosisataa.Kuollessaan hän ei ollut jäänyt eläkkeelle vaan vasta suunnitteli eläköityvänsä ensi vuonna.yksi 1900-luvun jälkipuoliskon ja 2000-luvun alun merkittävimpiä filosofeja. On arveltu, että hän tunsi modernia filosofiaa laajemmin kuin kukaan toinen ihminen.Hän hallitsi suvereenisti niin analyyttisen filosofian, fenomenologian, hermeneutiikan ja dekonstruktion kuin pragmatisminkin. Hänen tutkimuksensa koskettavat käytännössä kaikkia filosofian aloja.Erittäin laajassa tuotannossaan, joka sisältää yli 30 kirjaa, kymmeniä toimitettuja teoksia ja satoja artikkeleita, hän kehitteli omaperäistä pragmatismin versiota puolustaen maltillista relativismia ja radikaalia historismia.Hän korosti inhimillisen elämänmuodon läpikotaista historiallisuutta sekä luonnon ja kulttuurin erottamatonta yhteen kietoutumista. Ihmisen minuus on luonnosta kumpuava emergentti kulttuurimuodoste.Laajimmin Margolis tunnettaneen taidefilosofiaa ja estetiikkaa käsittelevistä kirjoituksista, joita on suomennettukin.suuri Suomen ystävä. Hän vieraili Suomessa 1980-luvun alkupuolelta alkaen toistakymmentä kertaa, ja vuonna 1994 hänet vihittiin kunniatohtoriksi Helsingin yliopiston filosofisessa tiedekunnassa.Vuonna 2013 Helsingin yliopistossa järjestettiin Margolisin filosofiaa käsitellyt kansainvälinen konferenssi, ja vielä vuonna 2018 hän esitelmöi 94-vuotiaana Helsingissä suuressa eurooppalaisessa pragmatismikonferenssissa.Margolisin yhteistyökumppanit ja oppilaat ympäri maailman muistavat hänet poikkeuksellisen lämminhenkisenä kollegana, jolla oli aina aikaa ja intoa keskustella nuorten tutkijoiden kanssa. Hänen ajatuksensa oli vielä erittäin korkeassa iässäkin yhtä ketterä ja avara kuin hänen filosofinen tuotantonsa.